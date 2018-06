Cum pregăteşti cea mai bună salată bulgărească. De ce este recomandat preparatul cu predilecţie în sezonul cald

Sezonul cald vine întotdeauna cu nevoia unor schimbări în alimentaţie. Organismul pierde apă şi săruri minerale în efortul de a regla temperatura, motiv pentru care alimentaţia trebuie să fi bazată pe fructe şi legume, care vor compensa aceste pierderi.

O salată de crudităţi, eventual „îmbunătăţită” cu şuncă, brânză etc., ar putea fi o alegere potrivită pentru acest sezon. „De salată bulgărească am auzit prima dată prin studenţie. Nu mai mâncasem până atunci, dar mi-a plăcut foarte mult şi, cum sunt pasionată de gătit, după ce am mers acasă am încercat si eu să fac. Mi-am zis: nu poate fi chiar atât de greu”, spune Emilia, o băimreancă de 46 de ani.

Pasionata de bucătărie a „reconstituit” acasă salata bulgrească şi spune că i-a ieşit foarte bună. „În sezonul cald o prepar mereu. Însă cum ceilalţi ai casei au considerat că nu e prea săţioasă, am abordat reţeta cu suncă sau ou fiert”, mai spune ea.

Cu toate că nu foloseşte catităţi fixe, ea sune că încearcă să echilbreze cantităţile.

Avem nevoie de:

3-4 roşii

3-4 castraveţi de grădină (sau unul mai mare de seră)

2-3 ardei graşi

2-3 fire ceapă verde

100 g telemea

O legătură de pătrunjel verde

Sare, piper, ulei, oţet (după gust)

Opţional, se poate pune şuncă sau ou fiert, pentru a o face mai săţioasă.

Prepararea este foarte simplă, se spală bine legumele, se taie cubuleţe şi se amestecă într-un castron mare. Se adaugă, după gust sare, piper, ulei şi oţet.

Pont: „Pentru un gust mai bun unul din ardei se poate coace. Se curăţe de pieliţă şi se taie apoi bucăţele mici, împreună cu celelalte legume”, mai spune băimăreanca.

Telemeaua se taie cubuleţe sau se dă pe răzătoare şi se adaugă la final.