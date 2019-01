Cum păstrăm muşcatele pe timp de iarnă

Nu e nevoie de vreo mare ştiinţă de grădinărit pentru a salva muşcatele pe timpul iernii. Dacă sunt lăsate acolo unde au fost peste vară, ele vor îngheţa, de aceea e nevoie ca muşcatele să fie puse „pentru iernat” într-un loc uscat şi răcoros. „Nu e nicio mare filosofie. Noi avem muşcate dintotdeauna, iar peste iarnă le punem în beci, în nişte lădiţe mici din lemn. Dar nu în totalitate, ci doar tulpinile, eventual două-trei crenguţe mai solide”, spune Adriana, o băimăreancă de 38 de ani.

„Sunt florile preferate ale mamei. Atât în faţa casei, cât şi pe terasa din spate, a pus doar muşcate, de toate tipurile, toate culorile. Cele din faţă sunt doar roşu aprins, acelea le avem de zeci de ani. Apoi, în timp, a mai descoperit şi alte soiuri, care atârnă şi fac flori foarte frumos colorate şi a început să pună în ghivece, atârnate, pe terasa din spatele casei. Acum, vara, arată totul spectculos”, mai spune Adriana.

Când vine toamna, însă, muşcatele au nevoie de puţină atenţie. „Nu durează mai mult de două-trei ore să ne ocupăm de ele. Tulpinile bătrâne le tăiem un pic mai scurte, dar ramurile mai tinere le lăsăm cam la trei-patru noduri. Apoi le mutăm într-o lădiţă cu pâmânt şi le lăsăm în beci, până la primăvară. Foarte rar, poate o dată, de două ori pe lună, le mai stropim cu puţină apă”, mai spune ea.

Specialiştii mai spun că pot fi stropite cu puţin fungicid. „Când am cumpărat muşcatele colorate, doamna de la florărie mi-a spus că pot să le stropesc puţin, chiar şi pe locul unde am tăiat ramura, pentru a nu face boli sau mucegaiuri, care ar altera planta. Nu am făcut asta niciodată până acum, pentru că nu a fost cazul, dar e bine de ştiut. Totul e să nu îngheţe”, mai spune ea.

