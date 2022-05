Cum să înveţi mai uşor pentru BAC, chiar şi atunci când nu ai chef sau nu eşti motivat. Sfatul unui psihoterapeut

Examenele de Capacitate şi Bacalaureat bat la uşă, iar elevii sunt pe ultima sută de metri. Învăţatul în această perioadă poate fi mai stresant decât oricând, iar cheful de învăţat este puţin probabil că îi ajută pe viitorii absolvenţi.

Psihoterapeutul Cecilia Ardusătan transmite câteva ponturi pentru a-i ajuta pe elevi să se mobilizeze, atunci când vine vorba de învăţat.

Ea le transmite elevilor să nu mizeze pe „cheful de învăţat”, pentru că acesta nu îi va ajuta niciodată. „Te rog să înţelegi că niciodată nu vei avea chef să înveţi. Aşa că nu aştepta să-ţi vină cheful. Pune-te pe treabă imediat. Nu poţi controla ceea ce simţi, dar poţi controla alegerile tale”, explică ea, referindu-se la motivul de a nu învăţa care este cel mai adesea invocat.

Trucul psihologilor: regula celor cinci secunde

Un mic „truc” psihologic este dezvăluit de către psihoterapeut, care vorbeşte despre „regula celor cinci secunde”. Potrivit ei, atunci când avem gânduri negative sau ne gândim la lipsa de chef de a studia, să nu ne lăsăm acaparaţi de aceste gânduri mai mult de cinci secunde.

„O tehnică, sau regula celor cinci secunde, pe care şi eu am învăţat-o de la alţii: în primul rând, pune-ţi ceasul să sune dimineaţa cel târziu la ora 8.30. Nu mai sta în pat după ce sună alarma. Nu pune pe amânare. În momentul în care îţi vin în gând lucruri de gen „mai stau un pic”, „sunt încă obosit”, aplici regula celor cinci secunde. Exact ca şi atunci când decolează o rachetă, numeri 5, 4, 3, 2, 1. Te-ai ridicat, efectiv, nu mai stărui în gândurile respective, pentru că dacă stărui mai mult de cinci secunde în gândurile negative, se năruie totul”. Cecilia Ardususătan

Ştim cu toţii ce emoţii şi ce temeri avem înainte de examene. Nu ştim dacă am învăţat destul, dacă vom face faţă examenului, dacă ne va pica ceva ce nu ştim, dacă nu ştim tot, ce ne facem dacă nu trecem examenul. Sunt mii de astfel de întrebări care ne chinuie înaintea unui examen şi puţine şanse să ne calmăm.

Psihologul ne mai „vinde” un mic truc. „De câte ori vine în mintea ta un gând negativ care te distrage, îi spui: stop!. Te văd, n-am timp de tine acum. Promit că după ce termin de învăţat astăzi, te ascult”, explică ea. Mai târziu, eventual seara, acest gând va avea altă nunaţă, după ce vom avea satisfacţia că am învăţat tot ce ne-am propus pentru acea zi.

Pauze la fiecare oră

Apoi, mai arată ea, trebuie să ne organizăm munca. Nu lucrăm haotic, ne împărţim materia de învăţat pe zile şi stabilim câte o „normă” de învăţat zilnic, dar cu pauze. „Te pui la masă, te apuci de învăţat 50 de minute, ca la şcoală. Şi telefonul nu este lângă tine. Pentru că dacă primeşti notificări, mintea ta este când la învăţat, când la notificări. Este ca şi când te urci într-o maşină şi vrei să ajungi într-un loc anume, dar pe drum, din 200 în 200 de metri te înorci. Iar mai mergi 100 de metri, iar te întorci. Niciodată n-o să ajungi acolo unde trebuie. De aceea este foarte important să păstrezi direcţia. Fără telefon, fără notificări”, mai explică ea.

Psihologul recomandă ca după cele 50 de minute în care am învăţat la o materie, să luăm 10 minute de pauză, în care putem face orice. „Înveţi 50 de minute la o materie - română să zicem - apoi 10 minute faci pauză, faci ce vrei tu. 50 de minute matematică, 10minute - fix ce vrei”, mai spune ea.

Cum îţi atingi obiectivul stabilit: BAC-ul

Psihologul ne mai învaţă un mic truc pentru a ne organiza mai bine materia şi pentru a face faţă mai uşor acestei provocări. Potrivit ei, punerea pe hârtie a obiectivelor noastre are un rol psihologic important.

„În primul rând, ia o foaie de hârtie şi scrie: obiectiv principal - BAC-ul. Apoi te rog să faci o listă cu tot ceea ce poţi face pentru a-ţi atinge scopul. Încearcă să împarţi materia, cât ai de învăţat în fiecare zi, pentru a-ţi atinge acest obiectiv”, spune ea.

Apoi, mai arată psihologul, este foarte foarte important să începi cu activitatea cea mai grea, sau cu materia cea mai grea. „Pentru că resursele de energie, chef, voinţă şi alte aspecte se termină la sfârşitul zilei. De aceea este foarte important să începi cu materia cea mai grea. Începi cu matematica, istoria, româna, iar logica şi celelalte le laşi mai spre sfârşit”, mai spune ea.

Despre faptul că uneori simţim că nu suntem motivaţi, psihoterapeutul mai are ceva de spus: „Mulţi îmi spun că nu-şi găsesc motivaţia. Motivaţia ştiţi cum vine? Făcând lucrurile, chiar dacă n-ai chef.”

Trezitul târziu te face letargic

Specialiştii spun că somnul este foarte important, însă nu mai puţin importantă este ora la care ne trezim. „Dacă dormi până la 11.00 – 12.00, asta te va face letargic. Nu te ajută deloc. Deci ne trezim dimineaţă, începem cu materia cea mai grea, învăţăm cel puţin trei ore pe zi, după aceea ne putem ocupa de alte chestiuni”, mai spune ea.

Ziua ar trebui încheiată cu o scurtă evaluare a activităţii noastre de peste zi, a ceea ce am făcut pentru a ne atinge obiectivul pe care l-am notat pe hârtie. „La finalul zilei întreabă-te: am dat tot ce am avut mai bun pentru a-mi atinge obiectivul pe ziua de astăzi? Dacă răspunsul este „da”, eşti pe drumul cel bun. Dacă este „nu”, mai ai un pic de lucrat”, mai explică ea.

„Reţine! Medalia nu se câştigă în concurs, ci se câştigă în antrenament. Medalia este Bacalaureatul. Deci se câştigă prin exerciţiu şi prin învăţat zilnic, ceea ce ţi-ai propus”, mai transmite ea.