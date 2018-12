Cum facem impermeabilă încălţămintea de pânză. Improvizaţii testate de femei

Oamenii au fost întotdeauna inventivi şi au găsit soluţii mereu, la problemele apărute. Când vine vorba de încălţăminte, oamenii au idei care de care mai ingenioase, pentru a face încălţămintea cât mai rezistentă. Aşa se face că pentru orice încălţăminte cumpărată din magazin există produse care promit să o facă impermeabilă, iar unele chiar au randament. Este doar un mic inconvenient.



„Când am cumpărat ultima pereche de ghete mi s-a oferit, la magazin, un produs pentru impermeabilizarea încălţămintei, numai că era destul de scump. Pe lângă cât am dat pe ghete, nu mi-am mai permis să dau bani şi pe crema respectivă, aşa că am ales să improvizez. E plin internetul de sfaturi şi unele chiar funcţionează. Am folosit o cremă de gălbenele şi chiar a funcţionat, dar e la fel de bună grăsimea de focă sau de balenă, ori de gâscă, sau uleiul de ricin”, spune Andreea, o studentă de 22 de ani din Baia Mare.

În ce priveşte încălţămintea din piele întoarsă, tânăra spune că cel mai bine a funcţionat sprayul din comerţ. „Nimic nu a dat randament mai bun ca sprayul special din comerţ. Încălţăminte din piele întoarsă e mult mai pretenţioasă decât celelalte. Sprayul îi asigură şi o revigorare a culorii, în cazul în care aceasta păleşte”, mai spune tânăra.

Cea mai ingenioasă metodă folosită este, însă, la încălţămintea de pânză. „Nu mi-a venit să cred că nu m-am gândit la asta mai de mult. Eu port foarte mult tenişi, pentru că îmi place încălţămintea sport. Ca să îi fac impermeabili, pe suprafaţa din pânză am frecat cu o bucată de lumânare de ceară, peste tot, să acopăr bine toată suprafaţa. Apoi am folosit uscătorul de păr şi am «uscat» bine tenişii, până când ceara s-a topit şi a pătruns în pânză. A doua zi, după ce s-au uscat, apa aluneca de pe suprafaţa lor, fără să mai pătrundă în interior”, mai relatează băimăreanca.

Ea mai spune că e important ca înainte de asta, încălţămintea să fie curăţată bine.

Producătorii şi comercianţii de încălţăminte spun că aceste produse, dacă s-au udat, se lasă să se usuce la temperatura camerei şi nu se pun, în niciun caz, pe calorifer. De asemenea, nu se recomandă spălarea în maşina de spălat, cu detergenţi de rufe, iar pentru a se reduce uzura, se recomandă utilizarea a două sau trei perechi de încălţăminte, alternativ.