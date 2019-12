Cum le va ajuta familia Alexandrei Măceşanu pe cele trei fetiţe şi pe soţia pădurarului ucis în Maramureş

La aproximativ două luni de la moartea lui Liviu Pop familia acestuia se confruntă cu o situaţie greu de imaginat. Cele trei fetiţe, soţia şi mama acestuia locuiesc într-o casă neterminată, cu speranţa că cineva le va face dreptate într-o zi şi le va oferi răspunsuri la întrebările pe care le au cu privire la cele întâmplate în seara de 16 octombrie în pădurea dintre localităţile Rogoz şi Băiuţ.

Situaţia familiei pădurarului i-a sensibilizat pe părinţii Alexandrei Măceşanu, fata omorâtă de Gheorghe Dincă, principalul suspect în cazul „Caracal”, care au decis ca printre primele cazuri susţinute de fundaţia realizată în memoria fetei să fie cea a copiilor lui Liviu Pop. Anunţul a fost făcut pe Facebook de către Alexandru Cumpănaşu.

„Adevăraţii EROI ai României sunt persoane ca Alexandra sau pădurarul Liviu Pop, ucis în Maramureş de către un clan interlop, clan acoperit şi acum de către autorităţi! Ei sunt exemplele copiilor noştri, nu unele vedete şmecherite din sistem care caută funcţii pe la Bucureşti. De aceea am hotărât, după discuţia cu Teodora şi cu Nelu, să oferim prin Fundaţia «Alexandra Măceşanu» familiei pădurarului ucis sălbatic pentru că apăra pădurile românilor, familie din care fac parte 3 copii mici (2 copii de 1 an şi unul de 5 ani) următoarele: toate hainele necesare pentru următorii 2 ani pentru copii, jucării, alimente, consumabile (pampers, rechizite, etc) dar şi o sumă de bani pentru medicamentele necesare copiilor pentru următorii 2 ani”, a scris Alexandru Cumpănaşu pe Facebook.

Mai mult, Alexandru Cumpănaşu a arătat că împreună cu reprezentanţii Coaliţiei Naţionale pentru Modernizarea României (CNMR) a decis să-i ofere lui Liviu Pop distincţia de Ambasador CNMR pentru curaj.





„Fundaţia va mai acorda şi o sumă de bani familiei acestui EROU pentru acoperirea altor cheltuieli, în condiţiile în care statul nostru nenorocit acordă o pensie de urmaş de 1000 ron/lună pentru creşterea celor 3 copii şi pentru soţie. Am stabilit şi cu colegii din CNMR al cărei preşedinte sunt, acordarea acestui om obişnuit a titlului de Ambasador CNMR pentru curaj. Este o iniţiativă pur civică şi solicit ajutorul tuturor spartanilor care vor face parte din Fundaţia «Alexandra Măceşanu» să ajutăm familia acestui adevărat EROU”, a mai adăugat Alexandru Cumpănaşu.

În postarea de pe reţele sociale, Alexandru Cumpănaşu mai arată faptul că cei care doresc să doneze să îi contacteze la: cumpanasualexandru@gmail.com sau la numărul de telefon 021/3115196. Ajutoarele şi donaţiile vor fi strânse până la data de 17 decembrie, urmând să fie transportate familiei ziua următoare.

