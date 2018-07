Cele mai bune bancuri cu beţivi. Cum îşi caută maşina în parcare un cetăţean în stare de ebrietate

Vă prezentăm mai jos o colecţie de 10 bancuri cu beţivi care fac înconjurul Internetului.

* O taxatoare se apropie într-un autobuz de un tip:

- Domnule, banii pentru călătorie.

Tipul, rupt beat, deschizând buzunarul:

- Pune aici!

* Să-ţi fie ruşine, zice nevasta. Iar ai venit beat acasă!

- Ca să respectăm adevărul, nu eu am venit, m-au adus vecinii.

* Un tip, rupt de beat, iese dintr-un bar. Se duce în parcare şi începe să pipăie maşinile pe plafon.

Un şofer îl vede şi-l întreabă:

- Ce faci, frate, ce cauţi?

- Îmi caut maşina, zise beţivul, clătinându-se pe picioare!

- Păi şi de ce le pipăi pe plafon? Ce, nu sunt toate la fel?

- Ntzzz! A mea are girofar...

* Doctorul mi-a zis să nu mai beau. Apoi mi-a zis să nu mai zâmbesc aşa.

* A doua zi după un chef monstruos:

- Nu cred, mă, c-am fost atât de beat…

- Frate, după ce a anunţat în metrou ce staţie urmează, te-ai aşezat în genunchi şi le-ai zis călătorilor că ţi-a vorbit Dumnezeu.

* Un alcoolic se trezeşte gol în morgă. Se ridică de pe targă şi se duce spre uşă. La intrare, stătea o batrână:

- Bună dimineaţa, doamnă.

Acesta speriată:

- Doamne, care dimineaţă bună, eşti în morgă...

- Bine bine, Guten Morgen, atunci.

* Loteria îţi dă o şansă de 1 la 200.000.000 să nu te mai duci la muncă mâine. Băutura îţi dă o şansă de 1 la 5. Ce alegi?

* La o masă, într-un bar, stătea un nene care dădea pe gât pahar după pahar. De fiecare dată când termină un pahar, se uita în buzunarul cămăşii.

Intrigat, barmanul îl întreabă:

- De ce vă tot uitaţi în buzunarul cămăşii după fiecare pahar?

- Am acolo o poză cu nevastă-mea. Când mi se pare frumoasă, mă duc acasă!

* La o bere, toţi se veselesc, numai unul e trist.

- Ioane, de ce eşti trist?

- Am aflat că nevastă-mea are SIDA...

O pauză lungă...

- Am glumit, băieţi. Ce v-aţi îngălbenit aşa?

* Noaptea, târziu, soţul soseşte acasă, bine ”făcut”. Deschizâd uşa, strigă:

- Draga mea, te rog, ţipă la mine, altfel nu nimeresc patul pe întunericul ăsta.

