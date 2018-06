Cătălin Cherecheş, primarul din Baia Mare: Susţin autonomia pe criterii administrative şi economice, România are nevoie de un nou proiect de ţară

Declaraţiile au fost făcute în cadrul unui eveniment la care era prezent şi ministrul Finanţelor, Eugen Orlando Teodorovici, dar şi aproximativ 300 de oameni de afaceri sau din mediul economic, care participau la lansarea Asociaţiei Întreprinzătorilor din Maramureş.



„Eu sunt un om care nu susţine regionalizarea, ci autonomia. Autonomia pe criterii administrative şi economice, nici măcar descentralizarea. Eu consider că cel mai bun pentru România, astăzi, este proiectul pe care-l avem în Tirolul de Sud (Austria), o autonomie care să poată să dea curaj celor care sunt în mediul de afaceri, să investească mai mult la nivel local şi să şi extragă resursele direct de la nivel local, şi nu filtrate printr-o capitală ce nu întotdeauna este cu faţa spre Baia Mare, Suceava, spre Arad sau spre Bacău”, a precizat Cherecheş.



Potrivit lui, România „are nevoie de un nou proiect de ţară”. „Eu consider că la 100 de ani de România trebuie să avem un nou proiect de ţară. Modul în care astăzi este structurată România din punct de vedere administrativ este un un proiect perimat. Este un proiect care nu va duce nicăieri din perspectivă economică şi socială, dar revenind la cea ce avem de făcut în oraşul nostru şi judeţul nostru, eu consider că cel mai important lucru este oportunitatea pe care o avem astăzi de a folosi finanţările europene”, a mai declarat Cătălin Cherecheş.

Edilul a mai arătat că Municipiu Baia Mare a început, în 2011, să deruleze proiecte în valoare de 20 de milioane de euro, ajungând ca în cursul acestui an să fie implementate proiecte de 250 de milioane de euro.

Totdată, a spus că autorităţile locale ar trebui să-şi stabilească singure taxele şi impozitele într-o pondere mult mai mare decât în prezent. „Aş dori foarte mult ca la nivel local să avem posibilitatea ca municipiu reşedinţă de judeţ, tot ce înseamnă autorităţi locale să nu stabilim taxele şi impozitele într-o proporţie, astăzi, de aproximativ 7-10% pentru că atât este influenţa la nivelul României pe care o are ca decizie autoritatea locală, păstrând cea ce înseamnă taxe şi impozite locale, şi să avem o pondere mult mai mare. Şi să nu ne mai vină mutările în plic de la Bucureşti, despre relaţia pe care o avem cu cetăţenii sau cu mediul de afaceri, ci să putem să gestionăm şi să aşezăm noi grilele de impozitare după cum considerăm noi că avem priorităţile”, a declarat el.