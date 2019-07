Bancuri despre Maramureş şi maramureşeni. Cum ia un reporter englez un interviu în nordul ţării

Vă prezentăm mai jos o selecţie de bancuri despre Maramureş şi maramureşeni.

1. Un reporter englez vroia să ia un interviu în Maramureş. După ce se străduieşte să înveţe limba română cu accentul din zona respectivă, se hotărăşte să plece. Când ajunge în România vede la marginea unui drum prăfuit, de ţară, un ţăran care cosea iarba. Atunci îl intreabă:

-Ce faci măi, bădiţă, mă?

Nimic.

-Ce faci măi, bădiţă, mă, tu coseşti, mă?

-Nimic.

-Da', mă, bădiţă, mă, tu no-i auzit mă, ce te-ntrebai, mă? Coseşti, mă?

La care bădiţă al nostru:

-You have an obsession, man?!

2. Un turist în munţii Maramureşului se întâlneşte cu un cioban care stătea sprijinit într-o bâtă cu 3 numere mai mare decât îi trebuia:

- Bade, de ce nu tai o bucată din bâta aia? Nu crezi că e cam lungă?

- Nu pot. În partea de sus am motive florale...

- Atunci tai-o de jos...

- Nu pot. În partea de jos am motive maramureşene...

- Păi atunci tai de la mijloc o bucată şi apoi lipeşti capetele la loc...Uite, la mijloc n-ai nici un motiv.

- Aşa mă gândeam şi eu, dacă n-am nici un motiv, de ce s-o mai tai???

3. Cum latră câinele din Maramureş:

– No… dacă-i musai… Haaam!

4. Doi maramureşeni se întâlnesc după ce unuia dintre ei îi murise nevasta.

– Ţi-a luat-o Dumnezeu pe lelea, bade Grigore!

– Mi-a luat-o. Lasă-l să vadă şi el cu cine-am trăit eu!

5. Într-o noapte, Ion şi Maria, proaspăt căsătoriţi, stăteau de vorbă:

- Mă, Ioane, spune drept, pe cine ai mai avut înaintea mea?

- Pe Florica.

- Numai pe ea?

- Pe Veta, Maricica, Rozi... bla bla bla.

- Să ştii că sunt geloasă.

- Lasă, mai bine ai fi multumiţă că te-ai calificat în finală.

6. Ion şi Maria ies de la medic.

- Tu, Mărie, zise Ion uitându-se la medicamentele prescrise, bumbii ăştia i-oi be, da' cu dopurile astea ce-om face?

- Mă duc să-l mai întreb o dată pe domnu' doftor.

- Nu te duce că s-a supăra.

Maria se duce şi iese repede.

- O zâs să ţi le bagi în fund!

- Vezi, ţ-am zâs că s-a supăra.

7. Ion către Maria :

- Marie, eşti ca un nor.

Maria, cu zâmbetul pe buze:

- Alb şi pufos?

Ion: - Nu, dar atunci când pleci, parcă mi se luminează ziua.

8. Se întâlnesc doi maramureşeni.

Primul întreabă: Ce număr de telefon are Ion?

Al doilea: - Nu prea îmi amintesc.

Primul: - Zi-mi aproximativ.

