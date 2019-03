Baia Mare este în finala pentru titlul de Capitală Europeană a Tineretului în 2022. Cu cine luptă pentru nominalizare

Alături de alte patru oraşe din Europa, Kazan (Rusia), Poznan (Polonia), Tirana (Albania), Varazdin (Croaţia), Baia Mare se află în finala pentru cel mai important titlu din istoria oraşului, au anunţat în cursul zilei de luni, 11 martie, organizatorii competiţiei - Forumul European de Tineret.



Candidatura municipiului a fost pregătită şi depusă de către persoanele implicate în managementul programului Baia Mare – Capitala Tineretului din România, alături de experţii şi colaboratorii Grupului PONT.

Conceptul si propunerea municipiului Baia Mare pentru titlul de Capitală Europeană a Tineretului din 2022 este Urban Youth Circle (Cercul Urban de Tineret). Conform celor care au redactat proiectul, „Cercul Urban de Tineret” este un program original şi inovator, care vizează abordarea temei sustenabilităţii într-un mediu urban şi regional, axat pe participarea tinerilor în acest proces.

„Oraşul a fost recunoscut atât pentru calitatea candidaturii şi anexelor cât şi pentru ansamblul viziunii, coerenţa dintre diversele aspecte care conţin o astfel de candidatură. Mult mai important, acest moment înseamnă că am rămas cu numai patru competitori. Nu în ultimul rând, am primit o oportunitate de a dezvolta o candidatură completă în jurul conceptului Urban Youth Circle, un concept construit în jurul a trei elemente: tinerii, oraşul şi sustenabilitatea. Nu ascundem faptul că vrem să realizăm un model scalabil la nivel european, ceva util pentru orice oraş european care are provocări similare aşa cum şi Baia Mare le are”, a fost prima reacţie a echipei care a realizat candidatura pentru titlul european.

Capitala Europeană a Tineretului este un titlu conferit de către Forumul European de Tineret, menit să împuternicească tinerii, să sporească participarea tinerilor şi să întărească identitatea europeană şi este acordat din anul 2009 încoace. Este unul dintre cele mai ambiţioase programe de tineret la nivel european, fiind organizat cu scopul de a încuraja tinerii să participe activ la conturarea Europei şi a comunităţilor în care trăiesc, să construiască punţi de legătură între local şi european.

În competiţia pentru titlul de Capitală Europeană a Tineretului în 2022 s-au înscris 12 oraşe din Europa, Baia Mare fiind singurul oraş din România care ţinteşte câştigarea titlului. Lista iniţială a cuprins Baia Mare (România), Bilbao (Spania), Gdynia şi Poznan (Polonia), Kazan şi Ulyanovsk (Rusia), Leiden (Olanda), Lviv (Ucraina), Ribeira Grande (Portugalia), Tirana (Albania), Varazdin (Croaţia) şi Veszprem (Ungaria).

Conform calendarului de candidatură, urmează două runde de etapă finală în urma căreia în 14 noiembrie 2019 se anunţă un singur câştigător la Amiens, Franţa.

