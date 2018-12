A ajuns la medic, dar n-a mai putut fi salvat. Un bărbat a murit la intrarea în clinica privată unde venise la consultaţie

Cazul şocant a avut loc în urmă cu câteva zile, la o clinică privată din Baia Mare. Bărbatul ajunsese pentru o consultaţie la cabinetul privat al unui medic cardiolog. Însă înainte să intre în clinică, încă pe trepte, omului i s-a făcut rău şi a căzut, pur şi simplu, de pe picioare. Imediat a fost alertat medicul cardiolog, care a ieşit afară şi a reuşit să-l ducă pe pacient în interior, unde a început manevrele de resuscitare şi a sunat la 112 pentru ajutor.



„Eram în cabinet, aveam consultaţii, când m-a chemat secretara. L-am dus cu greu până în hol. Am început manevrele de resuscitare, cât am putut. S-a sunat la 112, s-a făcut masaj cardiac extern, ventilaţie, după care am cerut defribilatorul, dar a ajuns între timp echipajul SMURD. Pacientul şi-a reluat ritmul cardiac după 30 de minute şi a fost transportat la spital. A repetat stopul cardiac şi a decedat, din câte am înţeles, la UPU”, a declarat Bogdan Todea, medicul cardiolog. El a mai explicat că a făcut tot posibilul pentru a-l salva pe băbatul de 62 de ani.

Echipajul SMURD a ajuns la scurt timp după solicitare. „A fost vorba despre un stop cardiac neresuscitabil. S-au făcut manevre de resuscitare, dar fără rezultat, din păcate”, a spus Oana Gonczi, purtătorul de cuvânt al ISU Maramureş.

În urma necropsiei, poliţiştii vor stabili dacă e vorba de o moarte suspectă.