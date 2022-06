Ştefan Petreuş, înmormântat în satul natal. „Au văzut Carpaţii când a cântat Ştefan doina asta”

După moartea fratelui său, Ion, în anul 2002, Ştefan Petreuş, cel de-al doilea membru al formaţiei atât de cunoscute, „Fraţii Petreuş”, a continuat să cânte atât cu fiul său, Andrei, cât şi cu nepotul său, respectiv fiul lui Ion, Marinel Petreuş. Cei doi fraţi, Ion şi Ştefan Petreuş, au cântat împreună, însă nu au fost singurii care au cântat în familie. Ioana şi Pătru, ceilalţi doi fraţi ai lor, au cântat şi ei cu tot atât de mult talent, însă nu au făcut din asta o carieră.

Ştefan Petreuş s-a născut la 3 martie 1940 şi era cu patru ani mai mare decât fratele său, Ion, toţi moştenind talentul muzical de la tatăl lor, care era „ceteraş”, dar şi meşter, făuritor de viori.

Cântecele lor au fost, fără doar şi poate, cele mai cunoscute din repertoriul maramureşean. Nu este român care să nu fi auzit de „Aşa beau oamenii buni” sau „Pântru mândra din Botiza”.

A început să cânte de mic

Ştefan Petreuş a început să cânte din vioară încă înainte de a împlini şase ani. Şi pentru că era dojenit atunci când nu cânta bine, prefera să cânte atunci când era singur. „Lua cetera din cui, şi aşezat pe un scăunaş, la lumina focului, cânta”, scrie wikipedia. De altfel, apropiaţii lui spuneau recent că încă îi plăcea să cânte singur, atunci când nu putea dormi sau când era prea îngândurat.

În 1966, mai arată aceeaşi sursă, s-a angajat în orchestra de muzică populară a Ansamblului „Maramureşul” din Baia Mare, iar în anul următor, 1967, s-a angajat şi fratele său, Ion.

„Ei au fost primii care au început într-o astfel de formulă şi au promovat-o. În cadrul Ansamblului, şi Ion s-a angajat tot pe post de violonist. După aceea, Valeriu Buciu, care era şi impresar, i-a îndemnat să formeze un cuplu pe scenă şi chiar dânsul i-a botezat” Iuliana Dragoş, director al Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania” din Baia Mare.

Au debutat în radio şi în televiziune în anul 1968, iar primul disc l-au înregistrat în 1969-1970.

Au scos, apoi, zeci de cântece maramureşene, care au bucurat sufletele românilor şi i-au făcut să se ridice de la mese şi să joace moroşeneşte la petreceri sau nunţi.

Diferit la ei este faptul că nu au „cules folclor”, pentru că eu ai „trăit” folclorul lor. La nunţi, în Maramureş, au loc adesea schimburi de replici între grupuri de fete şi flăcăi, ironizându-se reciproc, prin strigături. Foarte multe sunt improvizaţii, iar la un astfel de eveniment a fost creată de către Ion o strigătură care a rămas celebră, iar acum e potriveşte mai mult ca oricând: „Până cântă Petruşii/ Nu vă temeţi, nu zin ruşii!”.

„Au văzut Munţii Carpaţi când a cântat Ştefan Petreuş”

„Doina Munţilor”, pe care o interpreta magistral Ştefan Petreuş la vioară, are şi o poveste emoţionantă, Aflaţi în Franţa, la Paris, au cântat în faţa unui juriu compus din specialişti. „Au cântat mai multe melodii, ca într-un concurs, dar nu ştiau că sunt urmăriţi de specialişti. Şi după ce au cântat doina asta, a primit titlu de cavaler pentru literatură şi artă, a Franţei. Avem dimploma, care va fi expusă la muzeu în Glod. A interpretat Doina Munţilor, iar cei din comisie au zis că au văzut munţii Carpaţi, când a cântat Ştefan Petreuş doina asta”, spunea fiul lui, Andrei Petreuş, la una din petrecerile la care au cântat, tată şi fiu, împreună.

Ştefan Petruş cânta alături de fiul său, Andrei Foto: Angela Sabău

Iuliana Dragoş spune că Maramureşul a rămas mai sărac, dar are o moştenire bogată prin cântecele lăsate moştenire de cei doi artişti. „Ei ne-au lăsat moştenire repertoriul lor care este de o mare valoare spirituală. Ei au făcut cunoscut cântecul maramureşean pe toate scenele lumii. În satul Glod şi în satele marmaureşene unde cântau, foclorul era viu şi oamenii îl trăiau, îl creau. Ei au fost şi creatori, pe lângă interpreţi”, spune ea.

„Pentru ei, tradiţia a fost un fapt firesc. Ne-a rămas această comoară de la ei, ei au înregistrat peste150 de melodii, valori ale folclorului românesc. Avem obligaţia morală de a le respecta memoria şi de a continua acest festival pe care noi l-am demarat împreună cu Marinel Petreuş (fiul lui Ion)”, a mai spus ea, transmiţând familiei condoleanţe.

A murit în ziua festivalului dedicat fratelui său

Festivalul organizat în memoria lui Ion Petreuş - decedat la 22 iunie 2002 - s-a desfăşurat la finalul săptămânii trecute, chiar sâmbătă, când s-a stins din viaţa şi Ştefan.

Ioan Buda, om de presă şi, uneori, de scenă, are numai amintiri frumoase despre momentele în care se intersecta cu cei doi artişti, la spectacolele pe care le prezenta. „Despre ei, nu aveai cum să nu auzi. Ce mi-a plăcut la Ştefan, este că după ce Ion îşi acorda zongora, Ştefan venea şi verifica, foarte meticulos, o reacorda, să sune în ton cu vioara lui. Ion era mai boem, iar Ştefan era mai meticulos, mai serios. Dar ce mi-a plăcut pe partea profesională, la un moment dat, cânta cu vioara, cu o tonalitate de cimpoi. Nu cred că am mai auzit asta undeva. Nu ştiu dacă există înregistrări cu el cântând astfel”, spune el.

Mesajele curg pe reţelele de socializare

O mulţime de mesaje au fost transmise pe reţelele de socializare de la prieteni, cunoscuţi, rude sau colaboratori.

„Ştefan Petreuş nu mai este…o veste foarte tristă pentru noi, dar şi pentru toţi cei care simt româneşte. Nu ştiu…am senzaţia că unii oameni trebuie să fie nemuritori, că ei nu vor muri niciodată. Dar, nu este aşa. Oamenii trăiesc, iar la un moment dat mor… Ce urme lasă pe pământ, este altă poveste. Fraţii Petreuş - pilon pentru folclorul maramureşean! Ei sunt exemplul nostru, ei ne-au arătat lumii, ei au făcut ca folclorul maramureşean să răsune şi să fie iubit în toate colţurile pământului. Ei au fost şi rămân unici! Acum… toţi trei cântă îngerilor! Ştefan, Ion şi Ioana Petreuş!”, au scris Cornelia şi Lupu Rednic pe pagina lor.

„S-a stins din viaţă Ştefan Petreuş! De-acum Fraţii Petreuş sunt împreună şi cântă lângă îngeri! Rămas bun!”, transmite Iuliana Tudor, de la TVR.

„Cuvintele sunt prea sărace pentru a descrie starea de spirit care mă încearcă la vestea că Ştefan Petreuş nu mai este printre noi. Am avut onoarea de a-l avea aproape de mine la imprimarea primului meu album, Inimioară da-ţi-aş multe”. Chiar la „Învartita vălenarilor” îl admiram pentru cât de dulce şi puternic îi sună cetera, n-am ştiut că îl auzeam pentru ultima dată. Drum lin spre veşnicie!”, a scris Voichiţa Nemeş Andreica, cântăreaţă de muzică populară.

„Azi am senzaţia de gol în stomac, am senzaţia că „a murit Maramureşul". Sunt onorată că am avut ocazia să cânt, să imprim două albume şi să colaborez cu Marele Ştefan Petreuş. Cuvintele sunt prea mici şi prea puţine pentru a-mi exprima recunoştinţa faţă de domnia sa. Odihnă veşnică, om bun!”, a scris Mihaela Grec, o altă cântăreaţă de muzică populară.

„Pă Iza pă lângă apă/ Toate crengile s-apleacă/Nu s-apleacă de vânt greu/ S-apleacă de doru tău...” Drum lin Uncheşu Ştefan!”, a scris Marinel Petreuş, nepotul artistului.

„Ştefan, ai fost un ceteraş de geniu. Sunetele mângâiate de tine au îmblânzit lumea. Oamenii au devenit mai buni, iertători, smeriţi, zîcălile şi horile tale au fost icoane vii. A sosit vremea să ne despărţim. După 60 de ani simţi paşii de lup ai morţii, care dau târcoale. Începe înserarea melancolică înainte de marea noapte. Ştefan, muzica ta mi-a marcat copilăria şi tinereţea. Te duci în lumea cu dor. Moartea oamenilor dragi înseamnă începutul morţii tale. Nu ştim niciodată ce-i poate provoca supărarea la un om cu simţire, care trăieşte cu inima rosturile adânci ale vieţii. Oare Ştefan nu a plecat supărat?”, transmite Grigore Leşe

