Un punct termic din municipiul Bacău va fi transformat în adăpost pentru oamenii străzii

Un punct termic situat pe strada Milcov nr.9E din municipiul Bacău va fi reabilitat şi transformat în adăpost pentru oamenii străzii. De amintit este că a mai existat o iniţiativă similară şi anii trecuţi, dar ea nu s-a concretizat. De această dată, proiectul va deveni realitate.

Viceprimarul Bacăului, Liviu Miroseanu, a anunţat că s-au alocat sumele necesare, iar până la finalul anului, municipiul Bacău va avea un adăpost pentru oamenii străzii.

„O comunitate are datoria de a-şi proteja toţi cetăţenii, inclusiv pe cei cu care viaţa a fost mai puţin darnică. Adăpostul de noapte este un mai vechi obiectiv liberal, pe nedrept şi inexplicabil abandonat în ultimii ani. În acest moment, municipiul Bacău nu are un adăpost pentru oamenii străzii, deşi ultimii ani ne-au demonstrat că avem nevoie. Am reuşit, cu sprijinul Direcţiei de Asistenţă Socială din cadrul primăriei, să reluăm acest proiect, am alocat sumele necesare pentru documentaţiile necesare şi am scos proiectul la licitaţie. Până la sfârşitul anului, lucrările vor fi finalizate”, a declarat Miroseanu, potrivit bacau.net.

