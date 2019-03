Un agent de penitenciare din Bacău, prins în flagrant în timp ce primea 2.000 de euro pentru a introduce un telefon mobil în celula unui deţinut

Ofiţerii de poliţie judiciară ai Direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciul Judeţean Antucorupţie Bacău, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău au prin în flagrant un agent de penitenciar din cadrul Penitenciarului Bacău, asupra căruia s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă şi două infracţiuni de luare de mită, fiecare cu câte două acte materiale.

Totodată, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de concubina lui, persoană fără calitate specială, cercetată pentru săvârşirea infractiunii de complicitate la luare de mită.

În ceea ce priveşte infracţiunea de trafic de influenţă, s-a reţinut, că în luna martie 2018, agentul de penitenciar a promis unei martore, ruda unei persoane private de libertate, că va interveni pe lângă membrii comisiei întrunite la nivelul Penitenciarului Bacău, care urmau să analizeze dosarul având ca obiect raportul de incident întocmit pe numele respectivei persoane private de libertate, cu scopul de a obţine o decizie favorabilă acesteia. În acest sens, agentul de penitenciar a solicitat suma de 200 euro, banii fiind predaţi de către martoră inculpatului la data de 05.04.2018, în scara blocului unde acesta locuieşte.

Referitor la cele două infracţiuni de luare de mită, în primul caz s-a reţinut faptul că, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în luna ianuarie 2019, inculpatul a solicitat, în mod direct, de la o altă persoana privată de libertate, care desfăşoară activităţi lucrative la sectorul deservire, aflat sub controlul inculpatului, să îi achiziţioneze si să îi ofere un cuptor cu microunde. Bunul a fost primit de inculpat la data de 19.01.2019, in zona unei autogări din mun. Bacău, de la o rudă a persoanei privată de libertate.

De asemenea, inculpatul a mai pretins 600 de euro pentru a o propune pe persoana privată de libertate din cauza anterior menţionată, pentru acordarea unei permisii de 3 zile (preţul cerut fiind de 200 euro pentru fiecare zi de permisie), propunerea fiind efectuată la începutul lunii februarie 2019. Banii au fost primiţi de inculpat, prin intermediul concubinei sale, inculpata R.O.M., la data de 22.02.2019, de la o rudă a persoanei private de libertate, in faţa scării blocului unde inculpatul locuieşte.

Referitor la cea de-a doua situaţie de luare de mită, tot în exercitarea atribuţiilor de serviciu, in luna decembrie 2018, inculpatul a solicitat, în mod direct, de la o altă persoană privată de libertate, care desfăşoară activităţi lucrative la sectorul deservire aflat sub controlul inculpatului, să îi ofere o cantitate de băuturi alcoolice. Bunurile au fost remise la data de 30.12.2018 prin intermediul unui martor în faţa imobilului unde locuiesc părinţii concubinei inculpatului.

Începând cu luna ianuarie 2019, inculpatul a pretins de la aceeaşi persoană privată de libertate suma de 200 euro pentru 24 ore de permisie, propunerea fiind efectuată la începutul lunii martie 2019. Astfel, pentru 5 zile de permisie suma totală solicitată a fost de 1000 euro.

În acelaşi context, a mai solicitat de la aceeaşi persoană, suma de 1.000 euro pentru introducerea unui telefon mobil in Penitenciarul Bacău, banii urmând a fi primiţi de inculpat, prin intermediul unui martor, la data de 16.03.2019.

În sarcina inculpatei R.O.M., concubina agentului de penitenciar, s-a reţinut că l-a ajutat pe acesta să primească suma de 600 euro cu titlu de mită, drept urmare, la data de 22.02.2019, s-a întâlnit cu o rudă a unei persoanei private de libertate pe o stradă din mun. Bacău, de la care ar fi primit cei 600 euro pretinşi anterior in mod direct, de către agentul de penitenciar de la persoana privată de libertate, cu scopul de a o propune pentru recompensa de 3 zile permisie, act ce intră în îndatoririle de serviciu ale agentului de penitenciar, inculpat în această cauză.

La data de 16.03.2019, inculpatul a fost prins în flagrant în timp ce primea suma de 2.000 euro şi telefonul mobil la care s-au făcut referire anterior.

"În cauză s-a procedat şi la efectuarea de percheziţii domiciliare, ocazie cu care au fost găsite importante sume de bani şi produse de igienă (detergenţi, săpunuri, lame de ras etc.), despre care s-a reţinut că ar fi fost achiziţionate de către persoane private de libertate de la magazinul penitenciarului. Faţă de cei doi inculpaţi a fost luată măsura preventivă a reţinerii pe o perioadă de 24 de ore, iar la data de 17.03.2019, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bacău a dispus arestarea preventivă a inculpaţilor pe o perioadă de 30 de zile", potrivit Biroului de Informare şi Relaţii Publice – Direcţia Generală Anticorupţie.

Activităţile de cercetare penală au fost efectuate de către procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, în colaborare cu ofiţeri din cadrul D.G.A. Structura Centrală şi Serviciul Judeţean Anticorupţie Bacău, precum şi cu sprijinul Brigăzii Operaţiuni Speciale Bacău.



Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: