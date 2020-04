Trei băcăuani veniţi în ţară a doua zi de Paşti au intrat peste un consătean în gospodărie şi l-au bătut. Ei au fost băgaţi în carantină şi au primit amenzi record

IPJ Bacau a fost sesizat de un bărbat de 47 de ani, din comuna Valea Seaca, despre faptul ca ar fi fost agresat de trei persoane. Din cercetări, poliţiştii au stabilit ca, trei localnici,cu vârste cuprinse între 16 şi 39 de ani, ar fi pătruns, fără drept, in curtea bărbatului de 47 de ani, pe care l-ar fi agresat fizic.

Acesta a refuzat transportul la o unitate medicală.Totodata, s-a stabilit ca, bărbatul de 39 de ani şi tânărul de 18 ani au revenit din Norvegia, la data de 20 aprilie, fiind in izolare la domiciliu.

S-a dispus introducerea celor doi in carantină de către DSP Bacau, împreuna cu o femeie de 36 de ani. Se continua cercetările in cadrul unui dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunilor de lovire sau alte violente şi violare de domiciliu, iar cele trei persoane carantinate au fost sancţionate contravenţional cu amenda in valoare de 20.000 de lei fiecare.