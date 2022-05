Tatăl care şi-a înecat copiii în Siret a fost găsit. Absolvise Seminarul Teologic şi cânta la biserica din sat

Marian Florea, bărbatul de 30 de ani din Pânceşti, judeţul Bacău, a fost găsit miercuri, 11 mai, de pompieri, chiar în zona în care şi-a omorât copiii. Trupul neînsufleţit a acestuia a fost adus la mal, acolo unde medicii au declarat decesul.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău a deschis un dosar penal in rem pentru infracţiunea de omor calificat în cazul celor doi copii care au fost înecaţi de tatăl lor, duminică, 8 mai, în râul Siret.

„Prin ordonanţa procurorului s-a dispus începerea urmăririi penale in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor calificat, în forma violenţei în familie. Concluziile preliminare medico-legale au stabilit că decesul celor două victime s-a produs prin înec în apă. Cercetările penale continuă în vederea depistării şi prinderii autorului, dar şi pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a intervenit decesul celor două victime”, au precizat reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău.

„S-au certat cu o seară înainte”

„Nu era un caz monitorizat de noi, cu vreo depresie severă sau cu ceva asemănător. Dânsul se comporta ca un om normal, lucra la firma Servrut, la o unitate de construcţii de drumuri şi poduri. Săptămâna trecută am discutat de 2-3 ori cu el, în poarta casei. Eu îl cunosc bine pe el şi nu a manifestat un comportament depresiv. Ei (nr.r. Marian şi soţia lui) s-au certat cu o seară înainte. Eu, sâmbătă, am trecut prin sat şi am vorbit cu el, că a făcut o cerere la noi să tragă apa. N-am vorbit cu soţia lui atunci, că n-am văzut-o. N-a zis nimic. Şi ieri dimineaţă m-a sunat mama lui”, a declarat Vişinel Grădinaru, primarul comunei Pânceşti.

„El ţinea mult la copii, dar şi ea era vinovată”

Părinţii bărbatului sunt devastaţi după cele întâmplate. N-au bănuit nicio clipă că fiul lor este capabil să-şi omoare copiii. Când s-au trezit cu nepotul cel mare la uşă plângând, s-au dus şi după ceilalţi copii, dar era prea târziu.

„Când am ajuns eu cu maşina acasă, a ajuns şi el cu bicicleta. Şi a început să plângă: tataie, tata iar o bate pe mama. Zic lasă bă, tu stai aici la noi. Dar zic, David unde e? Şi nevastă-mea zice stai că mă duc acuş. A fost prea târziu, el deja plecase cu el cu maşina”, a declarat Cristinel Florea, bunicul patern al copiilor.

Pe drumul spre baraj, bărbatul şi-a pus fiul de 4 ani să îşi sune bunicii.

„Zice <<mamaie, viu la tine>>. I-am spus <<adu-mi băiatul acasă, du fata acasă la mă-sa şi adu băiatul acasă, că îl iau eu, îl cresc>>. L-am mai sunat, nu mi-a mai răspuns”, spune Mariana Florea, bunica paternă.

„Nu e în viaţă. El ţinea mult tare la copii, nu rămâne el fără copii. El ţinea mult la ei, dar şi ea era vinovată”, au declarat părinţii lui Marian. Acesta absolvise Seminarul Teologic de la Roman, judeţul Neamţ, în 1999 şi cânta şi la biserica din sat.

Femeia ar fi încercat să fugă cu cei trei copii

Cu câteva ore înainte de tragedie, femeia a încercat să fugă, cu cei trei copii, din casa în care locuia alături de soţul ei. Tânăra de 23 de ani şi-a strâns lucrurile în mai mulţi saci pe care i-a aruncat peste gard în curtea unui vecin.

Bărbatul era la târg, când cineva din sat i-a spus ce face soţia lui. Cuprins de furie s-a dus direct acasă şi a luat-o la bătaie pe tânără. Când a reuşit să scape din mâinile lui, femeia s-a adăpostit la un vecin. Atunci, bărbatul a decis să se răzbune pe copii.

„I-o pus în maşină şi o plecat. Nu plângeau. Dacă ştiam îi opream eu. Îmi pare rău, cum să nu?”, spune un vecin.

Semne ale nenorocirii au fost: individul bea, era foarte gelos, îşi bătea soţia des şi ameninţa că îşi omoară copiii. Din cauza alcoolului a fost internat şi la Spitalul Psihiatrie, scrie Ziarul de Bacău.

„Mi-a zis <<mamă m-am săturat de trăit, iau copiii şi mă omor>>. Dar nu l-am crezut că face aşa ceva”, spune Mariana Florea, mama criminalului.

Necropsia micuţilor a stabilit că cei doi copii trăiau când au fost aruncaţi în apă.

