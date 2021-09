Proiect unic în România: 150 de elevi şi 225 de profesori, implicaţi în combaterea violenţei de gen în şcoli

Un total de 250 de elevi şi 375 de profesori din România, Moldova şi Ucraina colaborează într-un proiect unic pentru a combate violenţa de gen în mediul şcolar.

În cadrul proiectului ACTIV: ACTionează Împotriva Violenţei, aşa numite „Comitete Consultative ale Copiilor” vor fi create în fiecare şcoală şi se vor implica direct în identificarea şi conturarea de răspunsuri la problema violenţei şi la implementarea de acţiuni concrete.

După ce vor înţelege mai bine responsabilitatea lor în apariţia violenţei de gen, copiii se vor exprima ei înşişi prin materiale creative care vor sensibiliza şi informa colegii, părinţii şi profesorii. Astfel, în România, vor lua parte la iniţiativă 150 de copii între 11-15 ani, cu o proporţie egală de gen, din 15 şcoli din oraşe şi comune defavorizate din judeţele Olt, Dolj, Gorj, Bacău şi municipiul Bucureşti.

Printre primele 5 ţări din Europa în privinţa violenţei şcolare

„ACTIV: ACTionează Împotriva Violenţei” pleacă de la premisa că prevenţia înseamnă să înţelegem cauzele violenţei de gen: norme sociale, stereotipuri, prejudecăţi şi lipsa procedurilor de intervenţie. Astfel că profesorii vor lua parte la formări, pentru a înţelege în profunzime fenomenul şi a discuta despre soluţii.

Violenţa de gen este o formă de manifestare a relaţiilor inegale de putere între bărbaţi şi femei, care a dus la dominarea şi discriminarea femeilor din partea bărbaţilor (Organizaţia Naţiunilor Unite, 1996). ONU a recunoscut faptul că violenţa asupra femeilor este un obstacol pentru atingerea egalităţii, a dezvoltării şi a păcii şi că încalcă şi aduce atingeri drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale.

România se află printre primele 5 ţări din Europa în privinţa violenţei şcolare. Conform statisticii MEN pentru 2016–2017, procentul cazurilor de violenţă în şcoală ajungea până la 57% (în cazul copiilor cu vârste între 11-15 ani). În Moldova, UNICEF raporta că 76% dintre copiii cu vârsta între 2-14 ani au parte de metode violente de disciplină si aproape fiecare al doilea adolescent cunoaşte un coleg care suferă de intimidare în şcoală. În Ucraina, în 2017, 24% dintre copii au fost victime ale violenţei în şcoli conform UNICEF.

Şcolile, alese în funcţie de rata abandonului şcolar

„Activ: ACTionează Împotriva Violenţei!” este un proiect derulat de Fundaţia Terre des hommes Elveţia (România), în parteneriat cu Reprezentanţa din Republica Moldova a Fundaţiei Terre des Hommes Lausanne – Elveţia si Separate Division of Terre des Hommes Foundation in Ukraine, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Scopul proiectului este de schimbare a climatului şcolar şi reducere a violenţei bazate pe gen, prin abordarea cauzelor sale structurale: norme sociale, stereotipuri, prejudecăţi, lipsa procedurilor instituţionale de intervenţie, prin implicarea copiilor, care vor deveni actori activi ai schimbărilor.

În toate cele trei ţări, şcolile implicate au fost alese în funcţie de rata abandonului şcolar, numărul de cazuri de violenţă înregistrate şi diferenţele privind rezultatele şcolare între elevi.

Vă mai recomandăm să citiţi şi:

Cazul care readuce în atenţie violenţa în familie. Pedeapsa primită de un bărbat care şi-a bătut concubina timp de 20 de ani

Ce pedeapsă a primit o mamă cu patru copii după o crimă de o violenţă extremă. Avea o viaţă plină de abuzuri