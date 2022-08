Primul oraş din România care a găsit soluţia pentru capturarea urşilor bruni. Necesită o investiţie minimă

La mijlocul săptămânii trecute (1-7 august), prin acţiunea comună a reprezentanţilor mai multor instituţii implicate în prevenirea şi combaterea atacurilor urşilor bruni asupra persoanelor şi bunurilor acestora, Primăria Slănic-Moldova din Bacău a reuşit capturarea unui exemplar de urs brun şi relocarea acestuia într-un fond de vânătoare din zona Borsec.

Ordonanţa de Urgenţă 81 din 21 iulie 2021 a creat cadrul legal necesar pentru capturarea urşilor. În luna decembrie 2021, Primăria Slănic-Moldova a comandat o cuşcă de capturare deoarece echipa de intervenţie constituită la nivel local stabilise că urşii trebuie capturaţi şi duşi într-un alt fond de vânătoare, pentru că se obişnuiseră să vină după mâncare în Slănic-Moldova.

”Această cuşcă ne-a parvenit în luna aprilie a acestui an, însă în toată această perioadă am depus eforturi susţinute pentru a limita cât mai mult prezenţa urşilor în staţiune. De exemplu, am dotat coşurile de gunoi cu dispozitive care, seara, le schimbau poziţia pe orizontală, astfel încât urşii să nu poată avea acces la ele, după ce, în prealabil, le goleam şi le curăţam de resturi. De asemenea, am derulat ample campanii de informare şi educare a turiştilor astfel încât aceştia să nu mai arunce resturi de mâncare pe aleile sau pe drumurile din staţiune”, a declarat Gheorghe Baciu, primarul oraşului Slănic-Moldova, scrie desteptarea.ro.

De ce problemă s-au lovit

Chiar dacă primăria reuşea capturarea urşilor, o problemă majoră era faptul că niciun un fond de vânătoare nu dorea să primească animalele de la Slănic-Moldova.

„În afară de sanctuarul de la Zărneşti, care ne-a trimis o adresă prin care ne comunica faptul că poate să primească doar ursoaica pe care o aveam în împrejurimile staţiunii, împreună, cu cei doi pui ai ei, nimeni nu ne primea urşii. În urmă cu două săptămâni, însă, am primit confirmarea de la un fond de vânătoare din Ardeal că sunt de acord să ne primească urşii, astfel încât am putut trece efectiv la capturarea acestora”, a mai spus primarul Gheorghe Baciu.

Săptămâna trecută, în noaptea de miercuri spre joi, primul urs brun a fost capturat şi relocat în apropiere de Borsec. „Capturarea ursului s-a făcut cu respectarea tuturor procedurilor şi legilor în vigoare”, a încheiat primarul Gheorghe Baciu.

Acţiunile de capturare şi relocare a urşilor bruni vor continua şi în perioada următoare, concomitent cu campaniile de informare pe care Primăria Slănic-Moldova le va derula în rândul turiştilor, dar şi a localnicilor.

