Oraşul unde Poliţia Rutieră a sunat la dispecerat ca să întrebe de ce nu ies utilajele de deszăpezire pe teren

Prima zi de ninsoare i-a umplut de nervi pe şoferii din Bacău, în condiţiile în care autorităţile locale anunţau că sunt pregătite pentru a înlătura rapid zăpada de pe carosabil. „Utilajele sunt pregătite de intervenţie, în situaţia în care ninge!”, anunţa, marţi seara, 7 decembrie, primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu (USRPLUS).

Câteva ore mai târziu era contrazis chiar de viceprimarul Cristian Ghingheş (USRPLUS).

„E ora 5, am mai bine de o oră de când sunt pe străzile din Bacău şi nu am văzut niciun utilaj de deszăpezire sau de împrăştiere a materialului antiderapant. Nici maşinile frumos strălucitoare pozate şi postate ieri pe Facebook, nici utilajele firmelor contractate pentru anumite loturi. Le-aş fi mobilizat şi ţinut din scurt, aşa cum se cuvine şi cum s-a întâmplat fără probleme anul trecut, numai că, după cum deja ştiţi şi voi, primarul mi-a retras aceste atribuţii. Se pare că oraşul nu are nevoie de un viceprimar energic şi matinal care să ia Bacăul la pas şi să verifice acţiunile de deszăpezire”, scria, pe Facebook, viceprimarul Ghingheş.

”Am fost mai devreme la dispeceratul din sediul central al primăriei din care am fost expulzat şi comandamentul transmite că utilajele sunt pe teren.

Unde? Eu nu le văd, iar pe arterele principale (că de cele secundare nici nu mai are rost să pomenesc) s-a depus deja un strat de 10 centimetri care adăposteşte o peliculă fină de gheaţă/polei.

Înţeleg că şi Poliţia Rutieră a tot sunat în ultimele ore la dispecerat cu aceleaşi probleme. Aş fi făcut mai mult în această dimineaţă, dar mi s-a transmis să nu-mi “mai bag nasul” în nicio chestiune municipală de care nu răspund dacă vreau să nu fiu acuzat pentru infracţiunea de… uzurpare a calităţilor oficiale.

Dacă citiţi acest mesaj la cafea, recomandarea şi totodată rugămintea mea este să lăsaţi maşina acasă astăzi, căci în trafic va fi cu siguranţă jale.

De asemenea, să nu uităm că este obligaţia noastră cetăţenească şi legală ca în jurul blocurilor/magazinelor/locurilor de muncă să ieşim afară pentru curăţarea zăpezii astfel încât să facilităm circulaţia pietonilor, clienţilor, vizitatorilor”, susţine viceprimarul Cristian Ghingheş.

”Cineva tot nu şi-a făcut treaba la timp”

Primarul Bacăului a recunoscut că deszăpezirea oraşului a fost un fiasco în prima zi şi că utilajele nu au ieşit pe teren.

„Am preluat mesajele dumneavoastră, ştiu că s-a circulat greu. Au fost şi utilaje care au fost pe teren, atât ale primăriei, cât şi ale contractorilor”, a declarat primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu.

„Dar, cineva tot nu şi-a făcut treaba la timp şi voi afla exact cine şi de ce?! Acum, că ninsoarea s-a mai oprit, va fi mai uşor de intervenit! Mai sunt puţine zone în care traficul e dificil, în rest se circulă în condiţii de iarnă. În continuare, vă rog să fiţi prudenţi”, a spus primarul.

Edilul dă vina şi pe ploaia de aseară care ar fi „spălat” cele 8 tone de clorură de calciu împrăştiate pe străzi. „Învăţăm din această experienţă”. Vom avea un raport în următoarele zile care ne va spune exact care au fost deficienţele”, a concluzionat primarul Viziteu.

Vă mai recomandăm să citiţi şi:

Amplă operaţiune de deszăpezire pe Transfăgărăşan. Când ar putea fi redeschis circulaţiei VIDEO