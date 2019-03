O copilă de 14 ani, din Bacău, şi-a înjunghiat mortal mama. Crima i-a îngrozit până şi pe anchetatori

Tragedie înfiorătoare într-o familie din localitatea Dărmăneşti, judeţul Bacău. O fetiţă de 14 ani este acuzată că şi-a înjunghiat mortal mama după un conflict aparent banal.

Potrivit anchetatorilor, copila a lovit-o, vineri după-amiază, cu un cuţit pe cea care i-a dat viaţă, când aceasta a încercat să intervină într-o ceartă izbucnită între fată şi fratele ei mai mic, de 8 ani.

Înjunghiată în inimă, femeia în vârstă de 43 de ani, mamă a trei copii (cu vârste între 4 şi 14 ani) s-a prăbuşit fără suflare în curte. Tatăl copiilor a rămas încremenit când s-a întors de la muncă şi a văzut ce s-a întâmplat.

Fiul lui i-a povestit că începuse să se certe cu sora lui, iar mama lor a încercat să intervină. În acel moment, fata a pus mâna pe un cuţit mare de bucătărie şi a lovit cu toată puterea.

Vecinii au auzit cearta dintre copii, însă nu au bănuit că în preajma lor se petrece o tragedie, ci au crezut că aceştia se joacă.

„Soţul ei a găsit-o acolo jos. M-a întrebat dacă am văzut-o pe fata mare şi am zis că nu am văzut fetiţa. L-am întrebat ce s-a întâmplat şi mi-a spus că s-a luat la ceartă cu maică-sa. Au venit poliţia şi ambulanţa”, a povestit una dintre vecine.

Anchetatorii sosiţi la faţa locului s-a declarat îngroziţi de această crimă, săvârşită de o copilă plăpândă, care mergea la şcoală în clasa a VII-a şi care până acum nu dăduse semne de violenţă. Fata va fi consultată de un psiholog pentru a se stabili ce resorturi bizare au declanşat în mintea ei ideea de crimă.

Mai trebuie spus şi că, imediat după incident, adolescenta a fugit de acasă. A fost găsită după câteva ore într-o stână abandonată. Vecinii spun că nu au auzit până acum certuri între membrii familiei, care era considerată ca fiind una liniştită.

