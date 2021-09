Mii de elevi cu medii peste 8,50 din Bacău au rămas fără burse. Primăria susţine că a alocat o sumă record

Bursele pe care elevii băcăuani ar fi trebuit să le primească în acest an au generat un imens scandal după ce în urma ultimei rectificări bugetare, mii de elevi nu vor primi niciun leu din cauza alocărilor insuficiente de la bugetul local.

Un exemplu în acest sens este Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” din Bacău, unde aproape jumătate dintre elevii cu medii pesyte 8,50 nu vor primi bursă, deşi legal au acest drept. Părinţii au contactat conducerea liceului ca să-şi exprme nemulţumirea.

„Ultimul bursier se opreşte la media 9,80. Sunt cam 440 de elevi care primesc burse, iar pentru restul până la 900 şi ceva nu mai sunt fonduri. Ni s-a spus de la Primărie că nu există alţi bani. Noi am făcut o solicitare oficială către Primărie, pentru a suplimenta fondurile, însă nu am primit niciun răspuns. Este un demers lăudabil, însă nu s-a ţinut cont de realitate”, a declarat Adriana Măcincă, directoarea CNVA Bacău, pentru Ziarul de Bacău.

”Bursele nu sunt un moft al elevilor”

Asociaţia Elevilor din Bacău susţine că plata burselor este o obligaţie a administraţiei locale, iar prin neplata acestora, primăria Bacău transmite mesajul că învăţământul nu este o prioritate.

„Bursele şi implicit plata integrală a acestora reprezintă o obligaţie legală, nu un moft al elevilor. Învăţământul băcăuan stagnează din acest punct de vedere: subiectul a fost discutat şi dezbătut de atâtea ori încât opinia publică a devenit confuză, astăzi se plătesc bursele, dar mâine aflăm că nu este chiar aşa. Luând în considerare poziţiile vehemente asumate de Asociaţia Elevilor din Bacău atât în presă, adrese cât şi în Consiliul Local al Municipiului Bacău consider că situaţia actuală este ruşinoasă pentru administraţie, care se scuză spunând că legea este interpretabilă şi că problema este una de ordin juridic, deşi atât cetăţenii pe care îi dezamăgesc prin aceste acţiuni, cât şi elevii care sunt prejudiciaţi ştiu că singurul lucru discutabil este interesul faţă de acordarea burselor legal. Aşadar, stăm să ne întrebăm: de ce nu au fost bugetate pentru a se efectua plata acestora în totalitate? Răspunsul este unul simplu, dincolo de orice scuze politice: pentru că prioritatea nu a fost niciodată învăţământul”, a declarat Alexandra-Ioana Guramba, preşedinte al Asociaţiei Elevilor din Bacău.

Municipalitatea susţine că a alocat mai mulţi bani decât pentru repararea şcolilor

În replica, reprezentanţii Primăriei Bacău susţin că suma alocată în acest an de municipalitate pentru plata burselor elevilor este una record.

„În urma adoptării bugetului municipiului Bacău, suma maximă alocată pentru plata burselor elevilor din sistemul de învăţământ de stat din Municipiul Bacău este de 12.412.830 lei, din care 3.110.000 lei sunt alocaţi de la bugetul de stat, iar diferenţa de 9.302.830 lei din bugetul municipiului Bacău. O sumă record, mult mai mare decât toate cheltuielile de reparaţii şi întreţinere cumulate pe care le facem în acest an în unităţile de învăţământ, spre exemplu. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 240 din 29.07.2021 a fost stabilit cuantumul unei burse lunare precum şi modalitatea de acordare a acestora, prin metodologie, iar întreaga sumă prevăzută de 12.4 milioane lei în buget a fost alocată echitabil în funcţie de numărul de elevi potenţiali beneficiari, conform datelor comunicate de ISJ Bacău aferente celor 31 de unităţi de învăţământ care, în conformitate cu OMECTS 5576/2011, vor acorda bursele elevilor, prin procedura proprie pe care o stabileşte Consiliul de Administraţie. Întregul demers de acordare se face în condiţiile în care Ministerul Educaţiei Naţionale a anunţat la începutul acestui an că bursele elevilor din învăţământul preşcolar care pot beneficia de burse vor fi acoperite integral din bugetul de stat pentru cuantumul minim de 100 lei, iar intenţia noastră a fost de a acorda un cuantum mai mare, din buget local, din suma pe care an de an o alocăm burselor, cca. 3.5 milioane lei. Însă am primit o alocare de 100 lei pentru doar cca. 3300 de elevi, dar am făcut eforturi pentru a acorda cuantumuri mai mari în funcţie de medie”, a precizat Constantin Gherasim, purtătorul de cuvânt al Primăriei, pentru Ziarul de Bacău.

