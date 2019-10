Mărturiile colegilor gardianului-cămătar care s-a îmbogăţit în penitenciar. Ce sume acorda şi cum îi umilea pe debitori

Printre angajaţii Penitenciarului Bacău care au dat declaraţii procurorilor ce au instrumentat ancheta în acest caz s-au numărat şi cei care s-au împumutat cu dobândă 20% pe lună de la agentul Vasile Duţu. În urma cercetărilor. au fost identificaţi 14 angajaţi care s-au împrumutat sume de bani de la agentul-cămătar. Dintre aceştia, 11 au recunoscut că plăteau camătă colegului lor, în timp ce trei dintre ei au negat că ar fi plătit dobândă pentru împrumuturi.

Potrivit mărturiilor angajaţilor, Vasile Duţu a început să ofere împrumuturi cu dobândă începând cu anul 2015, sumele variau de la câteva sute de euro la câteva mii de euro.

Colegii gardianului au povestit că la nivelul Penitenciarului Bacău activitatea de cămătărie a agentului Duţu era de notorietate, însă era considerat un subiect tabu.

În faţa celor pe care îi împrumuta, agentul nu recunoştea în mod direct că banii sunt ai lui, probabil pentru că avea cunoştinţă de caracterul penal al faptei, invocând, în mod nereal, că banii sunt ai naşului său. Nici una dintre persoanele care luau bani cu dobândă nu a crezut această poveste.

Faptul că oferea bani cu dobânda colegilor săi, l-a făcut să aibă un ascendent, o putere asupra acestora, astfel că Vasile Duţu îi ignora, îi umilia şi nu îi lăsă să îşi indeplinească atribuţiile în mod corect. Agenţii care încercau să îl controleze sau să îl atenţioneze asupra conduitei sale erau agresaţi fizic şi verbal.

Colegii împrumutaţi, umiliţi de cămătar

Unul dintre agenţii din Penitenciarul Bacău, care nu a luat bani cu dobânda de la Vasile Duţu, acesta a surprins în mod direct mai multe scene în care agentul cămătar îi persifla pe colegii ce îi datorau bani.

„În cursul anului 2015 în timp ce mă aflam în Punctul Control 2 Acces, numitul Duţu Vasile urma să treacă prin acest punct de control spre secţiile de deţinere. Acesta avea cu el rufele spălate ale deţinuţilor şi urma să le distribuie pe secţii. În acest punct de control se afla agentul M.A. (unul dintre angajaţii care a recunoscut ca a luat bani cu dobanda de la inculpat începand cu anul 2015), care i-a cerut lui Duţu Vasile să-i fie verificate rufele cu detectorul de metale, conform fişei postului. Duţu Vasile a avut un comportament agresiv, l-a ameninţat verbal şi cu pumnul pe M.A. şi s-a opus controlului rufelor. Ulterior eu am plecat din acel loc, şi nu ştiu cu exactitate cum au decurs mai departe lucrurile însă a fost întocmită ulterior comisia de disciplină cu privire la acest eveniment ocazie cu care am fost convocat ca martor şi am relatat cele întâmplate în acea zi. Ca urmare a evaluării comisiei de disciplină nu a fost luată nicio măsură faţă de Duţu Vasile”, a povestit unul dintre agenţii Penitenciarului Bacău, martor în dosar.

Filmările cu agresiunile agentului, şterse de pe camerele de supraveghere

În cursul anului 2017, Vasile Duţu a avut o dispută cu agentul H.G., ca urmare a faptului că coordona o echipă de deţinuţi în vederea curăţirii unei zone interzise accesului. Duţu Vasile s-ar fi simţit ofensat pentru că el era cel responsabil de curăţenia exterioară şi simţea că H.G. i-ar fi încălcat teritoriul, bruscându-l şi adresându-i injurii.

”Personal am verificat imaginile surprinse de camerele de luat de vederi din zona respectivă, ocazie cu care am văzut că Duţu Vasile l-a îmbrâncit pe agentul H.G. Ca urmare a acestui eveniment a fost întrunită din nou comisa de disciplină, dar întrucât nu au fost martori, înregistrările video pe care eu le-am vizionat au fost şterse (nu cunosc dacă în mod deliberat ori au trecut de 30 de zile ceea ce ar fi condus la ştergerea automată a acestora), nici de această nu s-au luat măsuri cu privire la Duţu Vasile. Cu aproximativ un an ori un an jumătate în urmă, agentul D.V., responsabil cu Şcoala nr. 22 aflată în Penitenciarul Bacău, mi-a relatat faptul că a fost agresat fizic şi verbal de Duţu Vasile care a intrat pe holul şcolii, iar în momentul în care a fost surprins de colegul D.V. a avut loc agresarea descrisă anterior. Motivul agresiunii a fost că acesta din urmă l-ar fi rugat pe Duţu Vasile să părăsească spaţiul şcolii întrucât acesta nu ar avea ce să caute acolo”, a declarat un alt agent din cadrul Penitenciarului Bacău.

Sute de împrumuturi cu 20% dobândă

Agajaţii închisorii au povestit şi cum împrumutau sume de bani de la colegul lor, plătindu-i lunar dobândă. Au fost agenţi care s-au împrumutat şi de zeci de ori de la Vasile Duţu.

„Cred că în anul 2014 ori 2015 am aflat de la colegul meu G.G. că Duţu Vasile obişnuieşte să ofere sume de bani cu împrumut colegilor aflaţi în impas financiar. În primă fază am fost reticent cu privire la apelarea la serviciile lui Duţu Vasile deoarece nu aveam o legătură strânsă cu acesta, însă datorită faptului că aveam nevoie de bani, am hotărât să discut cu acesta despre posibilitatea acordării unui împrumut. Cred că aveam nevoie de 200 de euro până la salariu, iar din discuţia purtată cu acesta am aflat că percepe o dobândă lunară de 20% din suma împrumutată. Totodata, acesta a spus şi că sumele de bani pe care le oferă cu împrumut nu sunt ale sale, ci ale unui naş de-al său, iar acesta ar fi cel care percepe dobânda şi nu el personal.(...)

Am continuat să împrumut de la acesta ocazional, probabil la o frecvenţă de 2-3 luni diverse sume de bani, în lei sau în euro, valorile împrumutate fiind între 200 şi 500 de euro, ori între 1.000 şi 4.000 de lei, bănuiesc că am apelat la serviciile lui Duţu Vasile de aproximativ 20-30 de ori în intervalul 2014-2019 . Cu toate că invoca de fiecare data acceptul naşului său, eu tind să cred că acest naş nu ar exista, iar sumele de bani împrumutate şi dobânzile percepute sunt ale lui Duţu Vasile. În tot decursul acestei perioade, nu l-am văzut niciodata pe acest naş despre care vorbea Duţu Vasile”, a declarat anghetatorilor agentul G.M.

Tarifele ”stăpânului” penitenciarului Bacău pentru deţinuţii VIP

Vasile Duţu a fost angajat la Penitenciarul Bacău în 2001, din sursă externă. De-a lungul anilor, acesta a devenit un adevărat stăpân peste deţinuţi, stabilind tarife clare pentru a condamnaţii care doreau să aibă condiţii preferenţiale: permisii, telefoane în celulă, acces la cumpărături etc.

Deşi existau suspiciuni asupra conduitei agentului Duţu, acesta a fost menţinut în sistem vreme de 18 ani, scăpând doar cu sancţiuni uşoare. A fost sancţionat de opt ori cu mustrare, diminuarea drepturilor salariale, amânarea avansării în grad. Duţu se lăuda deţinuţilor că ”are spatele asigurat”, având doi verişori judecători şi că inclusiv directorul închisorii se teme de el, relatând un conflict în care agentul ar fi încercat să arunce cu un scaun în şeful penitenciarului.

Potrivit anchetatorilor, Duţu ”vâna” deţinuţii VIP, despre care se interesa pe internet. Pentru a le asigura diverse facilităţi, agentul solicita tarife ce nu se negociau: 200 de euro permisia de o zi, 1.000/5 zile de permisie, 1.000 de euro transferul într-un alt penitenciar, 1.000 de euro introducerea unui telefon în închisoare, cu asigurarea că ”nu va fi găsit la controale”.

Vasile Duţu a fost condamnat de Tribunalul Bacău la 4 ani şi 11 luni de închisoare, după ce a recunoscut în totalitate acuzaţiile pentru care a fost trimis în judecată. Concubina acestuia, profesoara Oana Maria Râncu, cea care primea mita oferită de rudele deţinuţilor a fost condamnată cu suspendare.

În timpul cercetărilor, procurorii au descoperit sume uriaşe de bani, în conturi şi bani lichizi, pe care angajatul penitenciarului nu îi consemnase în declaraţia de avere: de 223.196 lei (într-un cont bancar), 40.000 de euro (depuşi într-un cont bancar cu câteva săptămâni înainte de arestare), 23.857 lei şi 560 euro găsiţi la domiciliul agentului. Fosta soţie a agentului a declarat că acesta i-a cumpărat două imobile în anul 2015 pentru ea şi pentru copil. La locuinţa concubinei lui Duţu anchetatorii au găsit 40.900 lei.