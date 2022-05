Mama copiilor înecaţi de tată în apa unui baraj: „Ştiam că e un om nebun, dar nu m-am aşteptat la asta”

Mama micuţilor decedaţi nu îşi poate reveni după cele întâmplate şi spune că nu îl crezuse capabil pe soţul său de aşa ceva, deşi o ameninţase că le va face rău copiilor.

„Ne-am certat de ieri (vineri-n.r.), că am apelat la cineva din greşeală şi mi-a zis că am ceva cu persoana aia. Mi-a zis să îmi fac bagajul să plec. Am încercat să îmi adun toate de pe acolo. Când a venit acasă m-a întrebat ce face fata, am zis că doarme şi m-a luat direct la bătaie. Ne-am certat, m-a bătut, am fugit afară. Mi-a luat fata din casă, fata dormea, mi-a arătat-o, mi-a zis că e ultima oară când o văd, a chemat băiatul după el, l-a băgat în maşină şi a plecat. Ştiam că e un om nebun, ştiam că are prostii, dar nu m-am aşteptat la asta. Ne-am mai certat, ne-am mai lovit, dar nu într-atât încât să îmi dau seama că îmi omoară copiii. Mi-a zis de fiecare dată că dacă îl mai supăr sau altceva o să mă bage în maşină cu tot cu copii şi ne aruncă. Acum o lună jumate am mai avut probleme şi am chemat poliţia şi l-a luat şi a fost internat la psihiatrie”, a declarat mama celor doi copii înecaţi de tatăl lor într-un râu”, a declarat mama copiilor.

Al treilea copil a reuşit să scape

Reamintim că un bărbat din judeţul Bacău şi-a luat cei doi copii şi i-a aruncat în apele barajului Răcăciuni, după ce s-a certat cu soţia sa. Copiii – un băiat de 4 ani şi o fetiţă de cinci luni – au fost scoşi din apă de un poliţist, care a încercat să îi resusciteze, dar fără rezultat.

Nu se ştie dacă bărbatul s-a aruncat şi el sau dacă a plecat de la locul faptei, el nefiind deocamdată găsit.

Incidentul a avut loc duminică după amiază. La ora 13,10, o femeie de 23 de ani din localitatea băcăuană Pânceşti a sunat la 112 şi a anunţat că soţul ei, în vârstă de 30 de ani, după ce s-a certat cu ea, a luat cei doi copii şi a plecat cu ei de acasă, ameninţând că se sinucide aruncându-se în apă împreună cu cei mici.

Potrivit oficialilor Poliţiei Bacău, la ora 13,26, un prim echipaj de poliţie a ajuns în zona barajului Răcăciuni. Poliţistul a observat pe luciul apei trupurile copiilor, a intrat în lac şi i-a scos, după care a început manevrele de resuscitare.

Echipajele medicale ajunse la faţa locului au continuat manevrele de resuscitare, dar fără rezultat, fiind declarat decesul atât în cazul copilului de patru ani, cât şi în cazul surorii mai mici a acestuia. Al treilea copil al cuplului, în vârstă de 6 ani, a reuşit să scape, după ce a fugit cu bicicleta la bunici, atunci când a simţit că viaţa i-ar putea fi pusă în pericol.

Evenimentul tragic care a avut loc în localitatea Pângeşti seamănă cu cel al mamei de 33 de ani din Timişoara, care s-a aruncat de la etajul zece al unui bloc, împreună cu cei doi copii. Iulia se îndreptase iniţial cu cei doi copii spre grădiniţă. După ce a ajuns cu ei în faţa unităţii şcolare, femeia s-a răzgândit, şi-a urcat fetiţa şi băiatul în maşină şi s-a deplasat în faţa unui bloc cu zece etaje, unde a comis gestul necugetat.

Vă mai recomandăm să citiţi şi:

Un bărbat din Galaţi s-a înecat cu un mic şi a murit. Medic: I-a fost scoasă o bucată de mic din gât, dar nu a supravieţuit