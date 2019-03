FOTO Un profesor care inspiră face educaţie pe banii lui. „Programare cu răbdare” este un fenomen educaţional care atrage sute de elevi

„Nu poţi mereu să dai vina pe alţii, trebuie să faci şi tu ceva”, este concluzia la care a ajuns Bogdan Pătruţ, lector universitar la Facultatea de Informatică din Iaşi, după ce a constatat că elevii din zona Bacăului nu prea vorbesc despre informatică, când e vorba despre opţiunile lor în carieră sau despre preocupările lor.

„Când am început să fac cercul de informatică Programare cu răbdare am constatat că, deşi informatica este cea mai atrăgătoare pe piaţa forţei de muncă, numărul de ore de informatică din şcoală este extrem de mic, iar materia predată nu este cu „sare şi piper”. Elevii sunt atraşi de diferite domenii ale informaticii (algoritmică, grafică, proiecte complexe, crearea de jocuri, web-design etc.) oir la doar 1-2 ore pe săptămână în şcoală elevii învaţă mult mai puţin acum decât când eram eu profesor de liceu, în anii ‘90”, ne-a mărturisit profesorul Pătruţ, care a înfiinţat Asociaţia EduSoft, ce promovează educaţia STEM. „În domeniul informaticii nu poţi obţine rezultate decât dacă ai răbdare, eşti perseverent şi muncitor”, ne-a declarat profesorul, vorbind despre numele ales pentru cerc.

Cercul de informatică a fost gândit pentru un număr de 20 de elevi, dar când a lansat invitaţia pe Facebook, în doar câteva zile s-au înscris 150 de elevi, astfel încât organizatorii le-au oferit sala de sport, singurul loc suficient de încăpător pentru toţi.

Copleşit de interesul mare faţă de activităţile propuse, iniţiatorul cercului s-a concentrat pe atragerea unor prieteni care să-l ajute şi a invitat pe tinerii din Cluj, care au pus bazele platformei Wellcode.ro (Petru Trâmbiţaş şi Bianca Costin), pentru învăţarea programării, precum şi pe Giorgiana Vlăsceanu şi Mihai Volmer (de la Codette, o organizaţie ce promovează prezenţa cât mai mare a femeilor în domeniul IT).

Interesul faţă de activităţile cercului au crescut şi vestea s-a răspândit repede şi în oraşele alăturate (Oneşti, Roman, Târgu Ocna, Piatra Neamţ, Tecuci, Adjud), astfel că din noiembrie şi până azi, peste 150 de copii se întâlnesc, sâmbătă de sâmbătă, la Colegiul Naţional „Gheorghe Vrănceanu” din Bacău, pentru a discuta şi a învăţa informatică. Aici, în şase săli de clasă elevii se întâlnesc cu studenţi şi cadre didactice din centrele universitare din ţară sau din străinătate, precum şi cu specialişti din industria IT, cărora organizatorii le plătesc transportul, masa şi cazarea.

O simplă enumerare a celor care au trecut şi au susţinut lecţii la „Programare cu răbdare” ne poate spune despre dimensiunea fenomenului:

• profesorii Adrian Panaete (Botoşani), Szabo Zoltan (Reghin) şi Marius Nicoli (Craiova), care pregătesc echipa României prezentă la Olimpiada Internaţională de Informatică;

• profesorul Paul Diac, fost software developer la Twitter, Facebook şi Amazon, care pregăteşte studenţi pentru concursurile internaţionale de informatică;

• profesorii universitari Andrei Ştefan, şeful departamentului de informatică de la Universitatea Lamar din Texas, Simina Brânzei (Universitatea Purdue, SUA), Tiberiu Socaciu (Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava) şi Simona Vârlan (Facultatea de Informatică din Iaşi), Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, deputat USR în Parlamentul României, dar care anterior a fost profesor de finanţe computaţionale la Universitatea din Grenoble;

• Vlad Dascălu, medaliat cu aur la Olimpiada Internaţională de Informatică din Tampere, Finlanda, 2002. În perioada 2007-2010 a lucrat ca Software Engineer, la Google Zurich, Elveţia, iar din februarie 2016 lucrează la Amazon Development Center, Iaşi, România. În 1998 a fondat un site de jocuri online, www.Goobix.ro.

Puteţi susţine proiectul ”Programare cu răbdare” prin donaţii aici: https://programarecurabdare.ro/ajuta/

Pe lângă aceştia, elevii s-au întâlnit cu o serie de tineri care au beneficiat de burse la Google sau Facebook, precum

• Cristian Dascălu, programator şi vlogger, cunoscut tinerilor pasionaţi de informatică, pentru videoclipurile sale în care îşi descrie succesul său cu internshipul de la Google şi de la Facebook şi dă sfaturi tuturor celor care învaţă algoritmică şi programare;

• Tamio Nakajima-Vesa (din Beiuş, fost olimpic internaţional, medaliat cu aur la Teheran, Iran, în 2017, actualmente student eminent la Oxford),

• Irina Bejan, Bianca Tăzlăuanu, Carmen Popa şi Ioana Moraru (bursiere la Google);

• Andrei Netedu, care a avut un internship la Catalyst, Viena şi o bursă de practică Erasmus la Facultatea din Insbruck, Austria. A fost medaliat de mai multe ori la concursurile naţionale şi internaţionale de informatică;

• Oriana Oniciuc, care în 2017 a fost Women Techmakers Scholar la Google şi a urmat un stagiu la CERN

S-au alăturat şi oameni din industria IT, precum

• Ioana Rădulescu, project manager la Tremend Software Consulting, Bucureşti,

• Dr. Silvia Stegaru, dezvoltator C++ în cadrul Cyber Threat Intelligence Lab, la Bitdefender şi asistent universitar la Facultatea de Automatică şi Calculatoare din Bucureşti, co-fondatoare Codette

• Nick Vercruyssen, CEO şi fondator al ISSCO, o companie software cu sedii în Bacău, Iaşi şi Chişinău, care dezvoltă soluţii software personalizate, pentru orice platformă sau dispozitiv,

• Cristian Avătavului (IBM Bucureşti), Laura-Antonia Ionescu (Content Marketer la Accesa, Cluj-Napoca), Dan Claudiu Bicşabi (Mambu), George Retegan (Lean entrepreneur @rgsoftware.ro)

În martie şi aprilie vor veni la „Programare cu răbdare” şi profesorii Stelian Niculescu (elev al marelui Grigore Moisil), Adrian Atanasiu şi Marin Vlada (Universitatea din Bucureşti), pionieri ai informaticii din România.

Detalii despre orarul activităţilor şi despre înscrierea la cercul „Programare cu răbdare” se găsesc la https://programarecurabdare.ro

Invitat să ţină o conferinţă elevilor la „Programare cu răbdare”, vloggerului Cristian Dascălu, a realizat un mini interviu cu omul care a început totul (puteţi vedea aici experienţa relatată de Cristian Dascălu).

Cristian Dascălu: Eu tocmai le spuneam cât de important este pentru un elev să aibă suportul ăsta, să aibă comunitatea asta, să aibă de unde învăţa informatică şi cât de mult poate să schimbe traiectoria unui elev, faptul că face parte dintr-un grup ca ăsta. Şi poate mulţi elevi nici măcar nu realizează ceea ce aţi făcut şi ce faceţi pentru ei aici…

Bogdan Pătruţ: Şi ce o să facem.

Cristian Dascălu: Şi ce-o să faceţi, exact. Şi vreau să vă întreb de ce şi cum v-a venit ideea asta? De ce depuneţi atâta efort şi de ce investiţi timpul ăsta, de ce investiţi atât de multe resurse proprii în a crea chestia asta?

Bogdan Pătruţ: Am constatat de câţiva ani că în Bacău, sau în judeţul Bacău, nu există aşa de mult interes faţă de zona IT şi foarte mulţi copii nu prea se îndreaptă spre o carieră în IT, deşi sunt atât de multe locuri în informatică, în IT în general şi ar fi păcat, mai ales că sunt bine plătite chiar şi la noi în ţară. Şi am înţeles de la părinţi că nu există oportunitatea asta în Bacău. Şi-atunci am zis că „cine s-o facă”, ştii? Că nu poţi să dai vina întotdeauna pe ceilalţi, trebuie să faci şi tu ceva! Şi-am zis că sunt o persoană potrivită să fac chestia asta dat fiind că mă cunoaşte comunitatea, am scris foarte multe cărţi cu ani în urmă, le-am publicat la editura Teora şi aşa mai departe. Şi-atunci am zis că o să încep eu şi sper ca, la un moment dat, cei mari, care ştiu mai multă informatică să fie un fel de mentori pentru cei mici, care ştiu mai puţină, şi să se creeze comunitatea asta, din care la un moment dat eu să dispar… să fie o comunitate foarte tânără, în care ei să se organizeze, ei să caute invitaţii…

Lecţiile, gratuite pentru toţi copiii, indiferent de unde vin, au început din 17 noiembrie 2018 şi iniţial se adresau doar elevilor de peste 14 ani. Se ţin în fiecare sâmbătă sau duminică dimineaţa, de la ora 10, în sălile de clasă puse la dispoziţie de Colegiul Naţional „Gheorghe Vrãnceanu” din Bacău.

Puteţi susţine proiectul "Programare cu răbdare" prin donaţii aici: https://programarecurabdare.ro/ajuta/

“La Bacău nu prea se vorbeşte despre informatică, elevii aleg alte facultăţi, uneori rămânând fără locuri de muncă, după ce le termină. Pe de altă parte, industria IT oferă astăzi locuri de muncă multe şi bine plătite chiar şi în ţara noastră. Dar elevii sunt privaţi de oportunităţi, deoarece numărul de ore de informatică din curricula şcolară este foarte redus. Acesta este un paradox şi, ca băcăuan, am considerat că trebuie să fac ceva pentru oraşul meu natal“, povesteşte Bogdan Pătruţ.

La cerc se lucrează pe grupe, în funcţie de interesele copiilor. Ei explorează lumea programării în C/C++, C#, Python, PHP, Visual Basic etc., iar o grupă de performanţă se pregăteşte pentru olimpiada de informatică. Cei mici învaţă Scratch sau alte limbaje pentru copii.

Şi pentru că Asociaţia Edusoft promovează educaţia STEM în general, sunt aşteptaţi şi oameni din domenii conexe, precum Silviu Gurlui (cercetător UAIC) şi Cristian Presură, cercetator Philips, Olanda, autorul cărţii “Fizica povestită”.

Adevărul: Cum lucraţi, cum vă organizaţi?

Bogdan Pătruţ: Deocamdată ocupăm 6 săli din liceu (cam 30 locuri în fiecare sală) şi orele sunt în week-end, iar fiecare elev stă cât vrea. Lecţiile sunt deschise oricui, noi putem primi elevi până umplem toată şcoala, dar avem nevoie de lectori care să ţină aceste ore. Aşa încât, am început să-i formez pe cei mari, pentru a-i ajuta pe cei mici să înveţe. Liceul ne oferă sălile şi videoproiectoarele şi e suficient, pentru că elevii vin cu propriile calculatoare. Lectorii nu cer bani niciodată. Singurele cheltuieli sunt legate de transportul lectorilor şi de cazare, de masa pe care le-o oferim la prânz. Asociaţia Betania şi câteva companii ne-au sprijinit cu premii pe care le-am oferit copiilor înscrişi la un concurs.

Adevărul: Am înţeles că lucraţi şi cu copii mai mici.

Bogdan Pătruţ: Da, au venit cereri din partea părinţilor şi chiar şi a copiilor. Dar pentru ei era nevoie de un program de lucru mai organizat, de calculatoare, de mai mulţi oameni care să predea simultan unei aceleiaşi grupe de copii. M-am gândit mult şi mi-a venit ideea şi am organizat o şedinţă cu părinţii. Le-am spus că tocmai primisem o donaţie de laptopuri de la o firmă din Bucureşti şi că activităţile trebuie să fie mai scurte, ceva mai distractive, că ţinem foarte mult la prezenţa de la primele întâlniri, când le predăm lucruri de bază (intuitiv şi amuzant), concepte matematice foarte necesare în informatică, precum numere negative, sistem de coordonate, unghiuri şi altele.

Adevărul: Cine le predă copiilor?

Bogdan Pătruţ: A fost complicat, dar inspiraţia nu m-a părăsit. Am discutat cu nişte elevi mai mari, dornici să mă ajute, adică eu să predau, iar ei să lucreze cu copiii, fiecare să aibă un grup de 3-4 copii de care să se ataşeze. Ştiţi, copiii fie rămân în urmă, fie se grăbesc şi greşesc şi învaţă cu lacune, dar voluntarii îi dirijează.

Ceea ce am adus nou, şi cred că le prinde foarte bine, este mişcarea în timpul pauzei: practic i-am scos pe terenul de sport şi timp de 20 de minute facem o mică încălzire, cu ajutorul cumnatului meu, dl. profesor Victor Pantă. Chestia asta a avut rezultate, deoarece copiii s-au reîntors la lucru mai calmi şi mai dornici să continue super aventura programării în Scratch. Facem programare nu doar cu răbdare, dar şi cu mişcare :)

Adevărul: Cine vă sprijină financiar?

Bogdan Pătruţ: Am început totul de unul singur, am cheltuit nici nu mai ştiu cât, dar, după cum îmi mărturisea Petru Trâmbiţaş de la Wellcode, am reuşit să aduc aici, la Bacău, la un loc, „atât de mulţi oameni super-tari”. De ceva timp, am primit sprijinul unor oameni inimoşi, care au văzut ce facem noi şi cât suflet punem. Sunt oameni pe care nu i-am cunoscut niciodată în viaţa mea, dar oameni sufletişti, care lucrează în industria IT în străinătate, în Elveţia, Suedia, dar chiar şi în România. Am primit şi sprijinul de la câteva companii locale. Am primit donaţii şi în laptopuri, ceea ce ne-a permis să ne extindem activitatea pentru cei mici, de pildă de la firma Microchip Technology din Bucureşti. Scratch şi Codeblocks merg şi pe laptopuri mai vechi, iar cu nişte SSD-uri ele pot să meargă foarte bine, aşa că orice companie care casează mai bine ne donează nouă calculatoare, decât să le arunce.

Adevărul: Cum vă definiţi?

Bogdan Pătruţ: Sper că sunt un om care inspiră, care formează oameni în educaţie. Dacă mă întrebaţi cine sunt, cred că dacă o să căutaţi pe Google numele meu o să găsiţi destule referinţe. Sunt un pionier al învăţământului informatic din România, am publicat multe cărţi la Teora, după care au învăţat foarte mulţi din actualii şi foştii profesori de informatică din licee. Sunt doctor în informatică, lucrez la Facultatea de Informatică din Iaşi, dar susţin educaţia în general, prin diferite proiecte educaţionale, care sunt mentionate pe site.

Adevărul: Cum vedeţi lucrurile pe viitor?

Bogdan Pătruţ: Ador că la acest cerc de informatică, elevii mari îi învaţă pe cei mici sau cei care ştiu mai multe îi ajută pe cei care ştiu mai puţine. Nu e loc de aroganţă, de egoism. Când nu avem profesori, atunci elevii cu mai multe cunoştinţe devin profesori, iar asta e foarte frumos, s-a creat o comunitate foarte mare şi puternică. Îmi doresc nespus ca lucrurile să evolueze aşa frumos şi poate vom ajunge să ne extindem în oraşele alăturate. Am fi încântaţi dacă am primi sprijinul şi altor companii din domeniul IT şi nu doar din acest domeniu, pentru că ni se spune mereu că facem o treabă foarte bună. Şi credem că ar fi util companiilor să se asocieze cu noi, pentru că au de câştigat foarte mult din imaginea pe care le-o facem.

