FOTO Poliţiştii băcăuani au parcurs cu brio Turul Centenarului, după cinci zile de pedalat. "Emoţia a fost unică"

Acţiunea de promovare a mişcării pe bicicletă a presupus parcurgerea de către poliţişti a peste 500 de km, cu plecare simultană din Bucureşti, Timişoara şi Iaşi, cu destinaţia finală Alba Iulia.

Comisarul şef de poliţie Paraschiv Laurenţiu a parcurs traseul cu plecare din Bucureşti către Alba Iulia. Acesta practică ciclismul, atât mountainbike, cât şi de şosea de aproximativ 5 ani, cu antrenamente săptămânale de sute de km şi o rezistenţă deosebită la parcurgerea unor distanţe mari şi cu diferenţe de nivel.

“Cei peste 500 de km parcurşi în cadrul evenimentului au reprezentat modul în care comunitatea de ciclişti a înţeles să aducă un omagiu trecutului României şi evenimentelor care au marcat istoria acestei ţări. Pasiunea pentru ciclism şi admiraţia pentru frumuseţea itinerariului parcurs s-au îmbinat armonios, experimentând astfel o emoţie unică.”

Agentul şef adjunct de poliţie Gârleanu Dan a parcurs traseul din Iaşi cu destinaţia Alba Iulia. Poliţistul are o experienţă în ciclism de 20 de ani. A participat la ture de şosea şi mountainbike şi la concursuri de mountainbike în ţară.

A identificat şi pus în folosire, în premieră, trasee de mountainbike în judeţele Bacău şi Neamţ şi a organizat primul concurs de mountainbike în zona municipiului Bacău în anul 2013, intitulat „Bacău Bike Challange”.

De asemenea, agentul şef adjunct de poliţie Gârleanu Dan a participat în anul 2007 la proiectul cicloturistic „Drum spre Europa” care a constat în parcurgerea distanţei dintre Bacău şi Chamonix ( Franţa) şi retur- 4525 km cu o medie de 134 km pe zi.

“Acest traseu a unit oameni diferiţi prin prisma meseriilor lor şi am format o adevărată familie. Am pedalat timp de 5 zile pe ploaie şi frig, mai ales pe căţărările din Cheile Bicazului- pasul Pângăraţi şi Bucin, dar am pedalat cu bucurie pentru România. Sunt mândru că am participat activ la această acţiune în calitate de poliţist şi cu siguranţă rămâne o experienţă şi o amintire de neuitat.”