Cum a fost înregistrat un copil cu tată fals la Starea Civilă. S-a întâmplat după ce mama a apărut la Acces Direct

Un bărbat de 30 de ani din judeţul Buzău a fost condamnat la închisoare cu suspendare după ce şi-a asumat în mod fals la Starea Civilă paternitatea unui copil. Trimis în judecată pentru fals în declaraţii şi participaţie improprie la fals intelectual, Georgian Nechita, originar din localitatea buzoiană Vadu Paşii, a fost condamnat de Judecătoria Bacău la 9 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere.



Mădălina Bărbieru, tânăra mama care şi-a dat concursul la fals, păcălind ofiţerii Stării Civile, a fost condamnată, pentru aceleaşi infracţiuni, la 2 ani şi 2 luni de închisoare în regim de detenţie. Tânăra, care în prezent are 21 de ani, s-a sustras cercetării judecătoreşti.



A cerut mila publică în direct



Mădălina Bărbieru a apelat în februarie 2017 la emisiunea Acces Direct, de la postul TV Antena 1, pentru a cere ajutor. Pe atunci în vârstă de 18 ani, tânăra avea deja trei copii, doi dintre ei instituţionalizaţi, în urma relaţiilor de concubinaj. Pe cel de-al treilea copil, un băieţel, l-a născut pe 29 noiembrie 2016, pe când mama convieţuia cu un bărbat originar din judeţul Neamţ. După naşterea băieţelului, pe 7 decembrie 2016, a mers la Serviciul de Stare Civilă Bacău, unde i-a fost eliberat certificatul de naştere, iar la rubrica „tatăl“ n-a fost trecută nicio persoană.



După naşterea copilului, tânăra a mai convieţuit cu concubinul în vârstă de 40 de ani încă două luni, după care, pe fondul unor neînţelegeri, cei doi s-au despărţit.



„La jumătatea lunii februarie 2017, Bărbieru Raluca Mădălina a transmis un SMS la postul de televiziune Antena 1, respectiv realizatorilor emisiunii Acces Direct, cu următorul conţinut: «Sunt o mamă de 18 ani, cu un copil de 2 luni, cu încă 2 copii în plasament, alungată de concubin, bătută în luna februarie, cu copilul pe stradă», în speranţa că va fi ajutată de realizatorii emisiunii să obţină o locuinţă. În aceeaşi zi, în localitate s-au deplasat reporteri ai emisiunii Acces Direct, care au efectuat un reportaj cu privire la situaţia numitei Bărbieru Raluca Mădălina, după care au condus-o pe aceasta împreună cu minorul B.N.D, în municipiul Bucureşti, aceştia participând la emisiunea Acces Direct din ziua următoare“, se menţionează în hotărârea Judecătoriei Bacău.



În timpul emisiunii, a intervenit telefonic o femeie din Buzău care şi-a manifestat intenţia de a o ajuta pe mama din Bacău şi pe copilul acesteia, fiind dispusă să-i găzduiască la locuinţa ei din localitatea Vadu Paşii.



Astfel, chiar în aceeaşi seară, Mădălina Bărbieru şi bebeluşul ei au fost transportaţi până în municipiul Buzău, unde s-au întâlnit cu cei care s-au oferit s-o ajute după care s-au deplasat la locuinţa acestora din satul Vadu Paşii.



Ajunsă în noua casă, tânăra mama şi-a anunţat gazdele că ea ţinea legătura telefonic cu un cetăţean italian cu care dorea să se întâlnească şi i-a anunşat că va pleca şi va lasa copilul în grija bunicului şi a unei mătuşi din judeţul Bacău.



Cuplul din Buzău, de teamă ca bebeluşul să nu fie abandonat, i-a transmis tinerei că este dispus să aibă grijă de copil.



În acest context, în zilele următoare, Mădălina Bărbieru a hotărât de comun acord cu soţii din Buzău să se deplaseze la Oficiul de Stare Civilă din municipiul Bacău, unde, profitând de faptul că paternitatea minorului nu era recunoscută, au decis să declare că Georgian-Marian Nichita (bărbatul din Buzău - n.r.) este tatăl minorului, pentru a da o aparenţă de legalitate în ceea ce priveşte rămânerea minorului în familia din Buzău.



La trei zile de la apariţia în emisiunea Acces Direct, pe 20 februarie 2017, tânăra de 18 ani şi cei doi soţi din Buzău s-au deplasat la Oficiul de Stare Civilă în vederea obţinerii unui noi certificat de naştere pentru bebeluş. În faţa faţa ofiţerului de stare civilă, Mădălina Bărbieru şi Georgian Nechita au dat două declaraţii.



„În prima dintre acestea, cei doi au declarat în fals că numitul Nichita Georgian-Marianeste este tatăl minorului Bărbieru Nicolas Daniel. A doua declaraţie dată în fals de cei doi conţine voinţa acestora ca, pe viitor, copilul Bărbieru Nicolas Daniel, născut la data de 27.11.2016, să poarte numele de familie al tatălui”, au explicat procurorii în actul de sesizare al instanţei.



Poliţiştii au intrat pe fir şi au început o anchetă în acest caz după ce tatăl natural al copilului a aflat despre „manevra“ fostei concubine. Brusc interesat de soarta băieţelului, a sesizat forţele de ordine.



În urma declanşării anchetei, tânărul din judeţul Buzău a recunoscut că nu este el tatăl copilului, atât el cât şi soţia lui precizând că le-a fost milă de tânăra din Bacău şi de copilul acesteia şi că minorul se află şi în prezent în grija lor. Judecătorii au dispus anularea certificatului de naştere fals şi au sesizat Judecătoria Buzău în vederea stabilirii tutelei minorului care în prezent are 2 ani.



După ce a aflat că a fost condamnată la închisoare cu executare, mama copilului a contestat sentinţa, sperând să obţină clemenţa judecătorilor Curţii de Apel Bacău, acolo unde a fost înaintat dosarul în calea de atac.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: