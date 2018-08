Cum au ajuns morţii şi românii din diaspora pe listele de susţinători ai PNŢCD. Falsul electoral de la Bacău, dovedit definitiv de instanţe

Curtea de Apel Bacău a dispus condamnarea definitivă a celor doi foşti preşedinţi de la PNŢCD Bacău pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, menţinând sentina instanţei de fond, Judecătoria Podul Turcului, prin care Gabi Corodeanu şi Andrei Valerian Boboc au fost condamnaţi cu amenzi penale, în cuantum de 1.500 de lei (150 de zile de închisoare, în caz de neachitare), respectiv 1.400 de lei. Cei doi foşti politicieni, care şi-au recunoscut faptele în faţa judecătorilor, au fost obligaţi de instanţă să respecte un program de supraveghere. Decizia l-a nemulţumit pe fostul lider de la tineret, care, după izbucnirea scandalului, s-a stabilit în Anglia.

Boboc a contestat sentinţa, nemulţumit că a primit o amendă mai mare decât Corodeanu, cel care îi oferise listele electorale cu semnături false, dar şi pentru că impunerea unui program de supraveghere în România i-ar îngrădi dreptul la muncă în afara graniţelor ţării.

”A depus la dosar acte din care rezultă că are un loc de muncă în Anglia unde plăteşte şi taxe, astfel că , dacă va rămâne pedeapsa aplicată de instanţa de fond se va afla în imposibilitate să-şi câştige existenţa şi să se reabiliteze. Mai m ult, pedeapsa aplicată de instan ţa de fond este mai mare decât a inculpatului Corodeanu Gabi. Solicită admiterea apelului, analizarea probelor şi să se dispună aplicarea unei sancţiuni administrative, precizând că nu are posibilitatea să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bacău, la datele fixate, întrucât costul unui bilet de avion Bacău-Anglia este foarte mare şi nu are posibilităţi materiale”, se menţionează în hotărârea instanţei.

Curtea de Apel a respins apelul declarat de Boboc, magistraţii arătând că hotărârea este legală şi temeinică.

Cum au ajuns ţărăniştii să falsifice listele electorale

În urma anchetei desfăşurate de procurori, s-a stabilit că în anul 2016, Andrei Valerian Boboc, în calitate de membru al Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat (PNŢCD)a întocmit în fals 110 liste cu susţinători ai candidaţilor pentru consiliul judeţean Bacău, la alegerile din 5 iunie.2016, semnând în locul mai multor persoane precum şi în locul unor persoane decedate din anul 2012, ajutat fiind de Gabi Corodeanu, în calitate de preşedinte al Organizaţiei municipale Bacău a PNŢCD, candidat la funcţia de primar al municipiului Bacău, care i-a pus la dispoziţie alte liste mai vechi, întocmite personal, cu susţinători ai aceleiaşi formaţiuni politice.

În cursul lunii aprilie 2016, Boboc a fost desemnat din partea PNŢCD, să întocmească liste cu susţinători ai acestei formaţiuni politice, pentru alegerea consilierilor la nivel judeţean, alegeri ce urmau să aibă loc în luna iunie 2016.



Andrei Valerian Boboc era membru al acestei formaţiuni politice din luna martie 2016 şi totodată preşedinte al organizaţiei de tineret a P.N.Ţ.C.D. Bacău.

Martorii audiaţi în timpul anchetei au declarat că nu au semnat pe listele de susţinători şi nici măcar nu cunoşteau candidaţii PNŢCD. Alţii au arătat se nici nu aveau cum să semneze repectivele liste fiind plecaţi de mai mulţi ani în străinătate.

Au recunoscut faptele

”În calitate de preşedinte al Organizaţiei municipale Bacău a PNŢCD, candidat la funcţia de primar al municipiului Bacău, cu intenţie, l-a ajutat pe inculpatul Boboc Andrei Valerian, să falsifice liste cu susţinători ai candidaţilor acestei formaţiuni politice, pentru consiliul judeţean Bacău, la alegerile din 05.06.2016. În acest sens, ştiind ce sarcină a primit inculpatul Boboc Andrei Valerian, a pus la dispoziţia acestuia liste mai vechi, întocmite personal, cu susţinători ai aceleiaşi formaţiuni politice, după care, inculpatul Boboc a semnat în locul mai multor persoane, precum şi în locul unora decedate, trecute în liste de acesta”, se precizează în hotărârea instanţei.

În faţa judecătorilor, Corodeanu a motivat că a procedat în acest fel deoarece colegul de la tineret nu reuşise să strângă semnăturile necesare pentru susţinerea candidaturii la Consiliul Judeţean Bacău şi se apropia data limită pentru strângerea semnăturilor în vederea validării candidaturilor.

Corodeanu a declarat anchetatorilor că el a pus la dispoziţia lui Boboc o parte din listele vechi (în jur de 20-30 de liste neconforme cu realitatea). Restul listelor vechi pe care le-a utilizat Andrei Valerian Boboc este posibil să fi fost găsite de acesta în arhiva sediului partidului, unde avea acces.

În faţa instanţei, cei doi inculpaţi au arătat că recunoscut comiterea faptei în modalitatea reţinută prin actul de sesizare, solicitând ca cercetarea judecătorească să se desfăşoare în procedura recunoaşterii vinovăţiei, cerere admisă de către instanţă.

