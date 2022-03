Bătrână păcălită de escroci. Le-a dat banii strânşi în 30 de ani de muncă ca să-şi „salveze” fiul de la moarte

O bătrână de 82 de ani, din judeţul Bacău, a rămas fără niciun ban după o viaţă de muncă. Femeia a căzut în plasa unor escroci prin metoda ”Accidentul”, care au lăsat-o fără 1.500 de euro şi 20.000 de lei, bani pe care i-a strâns cu trudă timp în 30 de ani.

Femeia de 82 de ani a fost sunată zilele trecute de către un bărbat, care a anunţat-o că fiul ei a suferit un accident rutier şi trebuie operat în străinătate. Ca să fie mai credibil, individul l-a dat la telefon pe un alt bărbat. care s-a dat drept fiul ei şi a implorat-o să-l salveze.

”Când a zis ce s-a întâmplat, mi-a sărit inima. A avut un accident şi are două inele rupte la coloană şi trebuie să îl ducem în altă ţară”, a declarat bătrâna.

În acele momente, femeia nu s-a mai gândit decât că trebuie să îşi salveze fiul, aşa că a acceptat să le dea escrocilor agoniseala ei de-o viaţă. Le-a spus ulterior poliţiştilor că la poarta casei unde locuieşte a venit un bărbat, căruia i-a dat banii.

”Bănuţii aştia i-am strâns de vreo 30 de ani, de când a murit soţul meu. Am rămas singură, am muncit cât am putut, nu am mers în cârciumi şi nici la cumpărături. Ulei, zahăr şi orez, atât cumpăram”, spune cu lacrimi în ochi femeia de 82 de ani.

Femeia a realizat în scurt timp că fusese păcălită şi a sunat la 112, însă bărbatul care ridicase banii se făcuse nevăzut. Poliţiştii îi caută acum pe suspecţi şi speră să recupereze măcar o parte din banii bătrânei. Vecinii o compătimesc pe bătrână şi spun că o vor ajuta financiar până la următoarea pensie.

