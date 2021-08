„Cea mai tristă imagine!“ Şapte cruci pe E85 după tragedia care a îndoliat două familii

La doar o săptămână după teribilul accident de la Răcăciuni, de pe E85, în care şi-au pierdut viaţa şapte persoane, la locul accidentului, au apărut şapte cruci, despărţite de o coroană cu flori.

Zona a fost imortalizată de un trecător, care a postat următorul mesaj.

„Am trecut pe aici si am oprit, din respect pentru cei nevinovaţi. Condoleanţe familiilor. Însă acest eveniment rutier nu a reuşit încă să sensibilizeze alti şoferi în trafic. Numai cât am ieşit cateva clipe din masină, teribilismul este încă pe şosea. Condusul agresiv, tot in ipostazele astea o să se termine.Să avem grija de vieţile noastre”, a scris David Jonathan, autorul fotografiei.

Fotografia a fost preluată şi de pagina de Facebook "Atenţie Poliţia Botosani", cu mesajul "Cea mai tristă imagine. Aşa arată acum imaginea durerii, rămasă după accidentul de la Bacău în care 7 persoane şi-au pierdut viaţa".

Tragedia de pe 25 iulie a îndoliat două familii, de departe cazul ce mai impresionant fiind cel al cuplului din judeţul Suceava, care şi-a pierdut trei membri din cinci, printre care doi copii.

Soţii Florin şi Ionela Huluţă locuiau de ceva vreme în Marea Britanie şi mergeau în vacanţă la Suceava, împreună cu cei trei copii ai lor.

La ora 8.10 dimineaţa, în Mercedesul condus de capul familiei a intrat frontal, venind de pe contrasens, un microbuz 8+1, unde se afla o familie lărgită care se îndrepta spre litoral.

„Din primele cercetări efectuate de poliţişti, a rezultat că accidentul rutier s-a produs pe sensul opus de mers al autoturismului 8 +1 locuri. Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor comiterii evenimentului rutier”, potrivit Cătălinei Păduraru, purtător de cuvânt IPJ Bacău.

În urma impactului devastator, Ionela Huluţă, în vârstă de 34 de ani şi doi dintre copii, în vârstă de 3 luni şi de 7 ani, au murit pe loc. Au supravieţuit copilul de trei ani şi tatăl, răniţi la rândul lor în cumplitul accident.

De partea cealaltă, bilanţul morţilor arată că a murit fiica în vâstă de 18 ani a şoferui vinovat de accident, soţia acestuia, de 44 de ani, dar şi mama şi soacra imprudentului şofer, de 65, respectiv 67 de ani.

Şoferul microbuzului, fiul de zece ani şi prietenul fiicei sale au supravieţuit.

