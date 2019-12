VIDEO Francesco Napoli şi No Mercy la petrecerea de revelion din centrul Aradului

Marty Cintron de la No Mercy FOTO Libertatea.ro

Startul petrecerii va fi dat la ora 22.00 când pe scena din faţa Palatului Administrativ vor urca arădenii de la Progresiv A.





De la 22.45 arădenii vor fredona alături de Francesco Napoli, refrene ca “Marina” şi “Balla Balla”.





Începând cu ora 23.30, timp de mai bine de o oră, solistul şi actorul american Marty Cintron, pop starul anilor ’90, omul din spatele trupei No Mercy, aduce la Arad hiturile de-acum aproape trei decenii, „Where Do You Go”, „My Promise” ori „Please Don’t Go”.

Momentul de la miezul nopţii va fi marcat de un spectaculos show de artificii ce va dura cu aproximaţie zece minute. Intrarea la eveniment este liberă.