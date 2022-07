Traversează Africa din nord spre sud, în aventura vieţii lor. „Cel mai mult mă tem de filtrele de poliţie” VIDEO

Soţii Adrian şi Alecsandra Moldovan, realizatorii vloggurilor de călătorii şi aventuri „EveryDay HoliDay” , de pe Youtube, şi-au obişnuit fanii cu excursii în locuri exotice. De data aceasta, însă, cei doi şi-au propus o altfel de experienţă. Vor străbate continentul african de la nord până în sud.

Aventura va dura în jur de şase luni şi vor străbate o mie de kilometri de deşert. Din pustietate vor ajunge şi în jungla de la graniţa dintre Nigeria şi Camerun. Vor trece prin ţări aflate în conflicte militare, cu drumuri proaste şi periculoase. Există riscul să fie atacaţi şi jefuiţi, dar nu vor scăpa nici de Poliţia coruptă din acele ţări.

“Africa poate fi traversată momentan pe două rute. Pe cea de est şi pe cea de vest. Noi vom traversa Africa pe partea de vest, traseul Atlantic, Maroc, Mauritania, Senegal, Nigeria, Angola, Africa de Sud, cu încă câteva ţări între, dar inovaţia pe care o aducem, este o premieră românească, vom trece Sahara prin mijlocul ei, din Algeria în Mauritania, pe un traseu pe care au trecut foarte puţini călători străini în ultimii zece ani. Este un traseu controlat de armata mauritaniană pentru a întâmpina eventualele atacuri ale jihadiştilor, care au refăcut statul ISIS în centrul Saharei. Avem permisele militare necesare zonei, sperăm să reuşim să trecem cei o mie de kilometri, efectiv fără drumuri, printre dunele de nisip”, a declarat Adrian Moldovan.





Toată aventura va fi filmată precum un “Big Brother” în mişcare, cu mai multe camere, imaginile video urmând să fie urcate în timp real pe YouTube, Facebook şi Instagram.

“Este foarte greu să faci o asemenea expediţie, este cel mai dificil continent de traversat cu maşina. Implică cele mai mari costuri, cele mai mari riscuri; tehnice, medicale şi chiar privind siguranţa personală. Nu mă tem de bolile tropicale, nici de eventualele atacuri, cel mai mult mă tem de filtrele de poliţie. Toată poliţia din acea parte de Africa este coruptă, iar în Nigeria eşti oprit şi de zece ori şi de fiecare dată ţi se cere un cadou şi negociezi o jumătate de oră până să scapi doar cu un euro sau cu un pix”, a mai spus Adrian Moldovan.



„Mi-am luat concediu fără plată, o jumătate de an sabatic”





Pregătirea a început în urmă cu a proape un an, cu documentarea şi obţinerea aprobările necesare, cumpărarea unei maşini Toyota Hillux 4x4,iar apoi transformarea ei într-o caravană de locuit. Costurile expediţiei se ridică la aproximativ 50.000 de euro.

„Foarte multă lume visează la asta, dar poate cel mai greu aspect este să faci rost de timpul necesar. Ai nevoie de cel puţin patru luni pentru a traversa Africa, noi am zis că ne luăm minim cinci luni, probabil şase ca să facem acest lucru. Sunt peste 30.000 de kilometri în care nici nu apuci să vizitezi mare lucru, ţi-ar trebui ani întregi ca să o faci. Noi am făcut un lucru foarte îndrăzneţ. Eu am renunţat la locul meu de muncă, practic mi-am luat concediu fără plată, o jumătate de an sabatic, pentru îndeplinirea unui vis din copilărie”, a mai afirmat Adrian Moldovan.

Alecsandra si Adrian Moldovan au plecat miercuri, 13 iulie, din faţa primăriei din Arad.





Vor călători cu maşina de teren aproximativ 30.000 de kilometri, finalul expediţiei fiind stabilit în Cape Town (Africa de Sud). Vloggeri speră să revină la Arad în ianuarie 2023.

