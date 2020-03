Subofiţer de la jandarmerie, acuzat că şi-a ucis tatăl, a încercat să şteargă urmele şi apoi a sunat la 112 să reclame o crimă

Marţi dimineaţa, în jurul orei 4.45, un bărbat din comuna arădeană Şicula a sunat la 112 pentru a reclama o crimă. Acesta s-a prezentat poliţiştilor ca fiind subofiţer în cadrul Inspectotartului de Jandarm Judeţean Arad şi a spus că şi-a găsit tatăl, în vârstă de 77 de ani, decedat în locuinţă. A specificat că bătrânul prezenta urme de violenţă.

Ajunşi la faţa locului, poliţiştii criminalişti au descoperit pe corpul victimei mai multe echimoze şi o plagă înjunghiată la nivelul toracelui. Au găsit şi un cuţit care prezenta urme de sânge.



Poliţiştii au ajuns la concluzia că în seara zilei de 23 martie, între victimă şi fiul acestuia a avut loc o altercaţie, situaţie negată însă de jandarm.

În curtea imobilului au fost găsite, pe lângă alte mijloace de probă, şi obiecte de îmbrăcăminte aparţinând atât victimei, cât şi ale jandarmului, care prezentau urme de ardere. Se parte că jandarmul a încercat să şteargă urmele. S-au descoperit şi urme de toaletare a cadavrului. Toate dovezile strânse constituit elemente care-l incuplă cu evidenţă pe jandarm.

Subofiţerul din cadrul IJJ Arad a fost condus la sediul IPJ Arad pentru audieri, iar apoi a fost reţinut pentru 24 de oră. Joi dimineaţa va fi prezentat în faţa unui procuror cu propunerea de arestare preventivă.

Jandarmul ar fi comis omorul în stare de recidivă. În urmă cu un an şi jumătate, acesta a fost cercetat pentru sustragere de la prelevarea probelor de sânge, fiind găsit conducând o maşină sub influenţa băuturilor alcoolice. A fost condamnat la un an şi zece luni închisoare cu amânarea executării pedepsei.

Surse din rândul anchetatorii ne-au spus că nu pot înţelege cum nici şefii jandarmeirie şi nici psihologii de acolo nu au observant problemele pe care le are jandarmul cu băutura, cu atât mai mult cu cât era vorba de un subofiţer operativ.