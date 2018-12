Revelion „Oldies but goldies“ la Arad. Goombay Dance Band concertează în oraşul de pe Mureş

Sărbătoarea trecerii în Noul An, organizată de primrie, va avea loc, conform tradiţiei, în centrul oraşului.

Capul de afiş va fi celebra trupă din anii 70’-80’, Goombay Dance Band. Trupa a fost înfiinţată în 1979, în Germania, de către Oliver Bendt. Şi-a luat numele după un mic golf de pe insula Caraibe Sf. Lucia.

Muzica lor are un sunet distinctiv (oarecum similar cu cel al trupei Boney M), un amestec de soca, calypso şi western pop.

Grupul s-a bucurat de un mare succes la începutul anilor ’80, înregistrând mai multe hit-uri, printre care numite „Sun of Jamaica”, „Seven Tears”, "Marrakesh" sau „Aloha-Oe, Until We Meet Again”.

În deschiderea concertului Goombay Dance Band, în seara zilei de 31 decembrie, pe scena din faţa Palatului Administrativ vor urca, de la ora 22.00, arădenii de la Fantazia, iar apoi Kamelia.

Autorităţile că au ales trupa germană după ce la revelionul trecut o altă trupă de oldies, Saragossa Band, s-a bucurat de mare succes la Arad.

La miezul nopţii vor fi focuri de artificii.