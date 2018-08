Cum a transformat un primar balastiera din sat în cea mai căutată plajă din Banat. În fiecare vară atrage 100.000 de turişti pe „litoralul“ cu palmieri din Ecuador

Locul “magic” care atrage turiştii se numeşte Lacul Ghioroc, acolo unde, pe locul unei foste balastiere, autorităţile locale au văzut oportunitatea şi au amenjat cea mai spectaculoasă plajă din Banat. Exact ca pe litoral! De altfel, plaja de la Giroc este cunoscută în vestul ţării, ca litoralul arădenilor sau litoralul Vestului.

“Probabil ne apropiem cel mai bine de termenul de litoral, având plaja mare şi lungă. Chiar şi acum lucrăm să o mai mărim, să o lăţim şi sperăm ca în acest an să o finalizăm”, spune primarul comunei Gioroc, Corneliu Popi-Morodan.

În urmă cu mai mulţi ani, edilul arădean a observat oportunitatea dezvoltării unei zone de agrement şi a realizat că e o mare şansă de a scoate comuna din anonimat şi în acelaşi timp de a aduce venituri considerabile la bugetul local.

“Tot ce înseamnă Lacul Gioroc este pe locul unei foste balastiere. Până la revoluţie, aici funcţiona o balastieră necesară construcţiei căii ferate <<Săgeata Verde>>, cunoscută aici, în Arad. Aşa s-a ajuns ca lacul principal să aibă 66 de hectare de luciu de apă. Cu teren cu tot sunt 101 hectare. După revolutie, balastiera a fost închisă şi în locul unde spălau ei sorturile s-a creat un fel de plajă. Lumea a început să vină în acel loc, chiar dacă nu era nimic amenajat, pentru că era destul de frumos şi chiar semăna foarte bine cu o plajă de litoral, cu nisip foarte fin. Nu exista nimic în afară de apă, nisip şi verdeaţă.

Oamenii veneau pur şi simplu, stăteau la plajă pe malul apei. Atunci am început noi să investim. Am îndreptat plaja, am mai adus nisip fin, de calitate, am început să amenajăm terenul, am făcut alei pavate şi pas cu pas, în ultimii şase ani, am reuşit să schimbăm faţa acestei plaje. Dar încă nu e gata, mai avem de lucru şi vrem şi mai mult”, spune primarul arădean.

Investiţii de la bugetul local

În primii ani, investiţiile s-au făcut cu bani din bugetul local, care nu era nici el foarte mare la o comună cu mai puţin de patru mii de locuitori. Însă locul a început să se schimbe în bine şi oameni au venit tot mai mulţi, atraşi şi de evenimente organizate în fiecare vară. Dezvoltarea majoră a avut loc în ultimii doi ani, când Consiliul Judeţean Arad a început să sprijine investiţiile.

“Marea majoritate a investiţiilor sunt din bugetul local, de anul trecut însă, Consiliul Judeţean Arad, văzând că vine foarte multă lume şi este apreciată plaja, ne-a susţinut destul de puternic. Ne-a ajutat să facem parcări, să amenajăm campingul şi să amenajăm cu mobilier pentru plajă”, spune primarul Morodan.

Pe lângă umbreluţe, şezlonguri, hidrobicilete şi alte dotări, plaja din Ghioroc mai are un punct de atracţie, exotic, care a prins foarte bine la public. Este vorba de cei 60 de palmieri de Ecuador, care au devenit un fel de emblemă pentru litoralul lacului.

“Anul trecut am făcut un experiment, să vedem ce impact are. Inspirat de Plaja Mamaia, am pus nişte palmieri şi am scris Plaja Ghioroc, cu gândul de a-şi face oamenii poze acolo. Ideea a funcţionat, pentru că aproape toată lumea îşi face fotografii şi le distribuie pe reţelele de socializare. Dacă am văzut că oamenii au apreciat foarte mult acei palmieri şi fiindcă erau în vecinătate parcării, am încercat să delimităm cele două zone şi cea mai bună variantă a fost să punem palimeri, aşa că anul acesta am mai achiziţionat o tură de palmieri. Chiar vreau să spun şi preţul, că există tot felul de comentarii că am cheltuit foarte mulţi bani pe aceşti palmieri. Ei sunt aduşi din Ecuador şi costă 500 de lei bucata, deci nu e o sumă exorbitantă. Că lumea mai spune că am dat 500 de euro pe bucată, ceea ce nu este adevărat”, spune primarul arădean.

Ghioroc Summer Fest

Edilul povesteşte că un mare atu pentru succesul Plajei Ghiroc e festivalul “Ghiroc Summer Fest”, pe perioada căruia, de 10 sau 12 weekend-uri, sunt organizate tot felul de manifestări şi sunt aduşi artişti şi DJ celebri în România şi Europa. “De exemplu, acum în 1 septembrie avem unul din cei mai buni DJ din Europa, pe Manuel Riva, care va veni la noi pe plajă. Când avem evenimente, adunăm zilnic peste 7.500 de oameni pe plajă, dar putem ajunge şi la 10.000 de persoane cu tot cu cei care sunt în tranzit”, arată primarul.

Corneliu Popi-Morodan susţine că proiectul nu este finalizat şi îşi doreşte să transforme comuna într-o staţiune, iar în sensul acesta a început lucrările la un camping pe plaja lacului, în care să poată fi cazate 52 de persoane, care să se alăture celor două pensiuni existente deja în comună.