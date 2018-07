VIDEO Spectaculoasa autostradă de peste mări. În ce filme celebre a apărut

„Nu există călătorie mai spectaculoasă decât cea a Autostrăzii de Peste Mări“, scriu jurnaliştii de la CNN. Într-un reportaj din octombrie 2015, aceştia descriu cele mai interesante şi relaxante popasuri pe care le oferă această autostradă americană prin locurile pe care le leagă. Mai amintesc că zona ascunde o faună bogată - ţestoase, delfini şi cele mai mici specii de cerbi din America de Nord -, dar şi insule izolate şi pitoreşti, respectiv unele dintre cele mai bune locuri de pescuit din SUA.

Şoşeaua are circa 181 de kilometri şi a fost dată în folosinţă în 1912. Potrivit dangerousroads.org, construcţia autostrăzii ar fi început în 1905. Un uragan a distrus, în 1935, mai mult de 30 de mile din aceasta. Reparaţiile au început prin 1930 şi s-au terminat opt ani mai târziu.



Cea mai faimoasă parte a autostrăzii este Seven Miles Bridge, un pod lung de circa 6,765 mile, unul dintre cele mai lungi poduri din lume în anii 20, se mai arată în ultima sursă citată. Secvenţe din această parte a autostrăzii au apărut în filme faimoase precum: Fast 2 Furious, Mission Impossible III, I Am Number Four, Licence to Kill.

Cum arată Autostrada

