VIDEO Cum schimbă destine banala maşină de spălat. Mărturia unui expert global în sănătate: „Am iubit mult, mult de tot această maşină“

Hans Rosling aveam patru ani când şi-a văzut pe mama folosind prima dată o maşină de spălat. „Chiar şi bunica a fost invitată să vadă maşina. Iar bunica a fost şi mai încântată. Întreaga ei viaţă a încălzit apa cu lemne, şi a spălat manual rufele pentru şapte copii. Iar acum urma să vadă electricitatea făcând acea muncă“, le-a povestit expertul global în sănătate celor prezenţi la un eveniment TED, din 2010.

Îşi aminteşte că bunica lui a vrut neapărat să fie ea cea care să apese pe butonul ce pornea maşina. Pentru ea, existenţa acelei maşinării era o minune.

Deşi în lume, oamenii folosesc maşini de spălat şi tot felul de alte maşinării, totuşi mai sunt o parte care spală cu mâna.

„Dar restul, de cinci miliarde, cum spală? Sau, ca să fim mai precişi, cum spală majoritatea femeilor din lume? Fiindcă spălatul rămâne o muncă grea pentru femei. Ele spală aşa: cu mâna. E o muncă manuală grea, care consumă timp, pe care trebuie s-o facă ore în şir, în fiecare săptămână. Şi câteodată trebuie să-şi aducă apa de la distanţă ca să spele rufele acasă. Sau trebuie să care rufele departe, la o apă curgătoare“, explică Rosling.

Despre magia din spatele acestei maşinării banale i-a explicat mama lui Rosling chiar de la prima folosire:

„Ea a spus: «Acum Hans, am încărcat rufele, maşina face treaba, iar noi putem merge la bibliotecă». Fiindcă asta este magia: încarci rufele, şi ce obţii din maşină? Obţii cărţi din maşini, cărţi pentru copii. Aşa a avut mama timp să-mi citească. Îi plăcea mult. Am primit abecedarul. Atunci mi-am început cariera de profesor, când mama avea timp să-mi citească. Şi a avut cărţi şi pentru ea. A putut studia engleza, a învăţat-o ca limbă străină. Şi a citit tare multe romane. Şi am iubit mult, mult de tot această maşină“.

