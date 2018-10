Primar din Teleorman, despre referendum. „Cum să mă văd io cu tricolorul sfânt, pus pe piept, să cunun doi bărbaţi?“

Primul edil de oraş din Teleorman care şi-a exercitat dreptul de vot la referendumul din 6-7 octombrie, este primarul din Zimnicea, Petre Pîrvu. Acesta a votat dis-de-dimineaţa, alături de soţie.

Contactat telefonic, Piîrvu ne-a declarat motivele ce l-au determinat să voteze:

„Am votat de dimineaţă, orele 8.30. Ca simplu cetăţean, educaţia mea, aia simplă care am primit-o de la părinţi, creştini ortodocşi: familia tradiţională are loc de cinste în viaţa noastră. După aceea, ca primar, cum să mă văd io pe mine cu tricolorul sfânt, pus pe piept, să cunun doi bărbaţi sau cum să văd că doi bărbaţi sau două femei adoptă un copil? Un minor la 2-4 ani. Ce să înveţe copilul? Ce se va întâmpla cu el în final? Am votat cu toată dragostea şi eu şi familia mea cu «da»“.