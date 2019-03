O mamă acuză asistentele de la Spitalul din Videle: „Le-am zis că miroase a putrezit, au zis să-l spăl cu apă şi săpun“. Reacţia conducerii unităţii medicale

O tânără mamă din satul Mârşa, judeţul Giurgiu, a scris pe Facebook că şi-a dus copilul de un an şi 5 luni la spitalul din Videle.

În postarea de vineri 15 martie, tânăra precizează că a sesizat asistentele că bebeluşul ei ar avea dureri şi că de sub bandajul pus micuţului ar curge ceva. „Am fost la ele, a desfăcut-o şi tot ele erau mirate.... «că de ce s-a făcut aşa». Le-am zis să îi dea cu ceva că miroase a putrezit şi au zis ca să mă duc să îl spăl cu apă şi săpun, l-am spălat... şi degeaba. Ne-a drumul acasă, i-am spus să îmi dea o cremă, orice, să nu se infecteze, şi mi-a spus că nu are nevoie de nimic, că îi trece“.

Mesajul mamei din judeţul Giurgiu:

„Andreea Nicolas

Spitalul Videle !!!! 😠



(...) Mi-au nenorocit copilul, din cauza ca nu au ele chef daca isi scoate copilul branula sa îi puna alta!!!😠😠 Cand m am dus la ele sa le spun, ca mi a zis copilul ca il doare.... au spus ca nu ii face nimic un bandaj. Apoi m-am dus in camera la reanimare, si i am desfacut-o faţa de cum era strans. Si l am intrebat daca il mai doare si a zis ca nu (1 an si 5 luni).



Apoi, ieri... m am uitat sub bandaj, si am vazut ca ii curge ceva... am fost la ele, i-a desfacut-o si tot ele erau mirate.... "ca de ce sa facut asa". Le am zis sa ii dea cu ceva ca miroase a putrezit si au zis ca sa ma duc sa il spal cu apa si sapun, l am spalat... si degeaba. Ne a drumul acasa, i am spus sa imi dea o crema, orice sa nu se infecteze, si mi a spus ca nu are nevoie de nimic, ca ii trece.



LUAŢI ATITUDINE, NU FACETI PROSTIA SA NU VA CERTATI CU ELE SAU SA NU VA SCHIMBE BRANULELE LA COPII DUPA 2-3 ZILE. EU AM TACUT PENTRU CA NU IMI ARDEA DE ELE, DAR NU VOR RAMANE ASA. (...)



(Nu m am certat cu ele rau.... pentru ca imi era frica ca o sa ne mai tina si imi chinuia copilul mai rau... 🙁)“.

Aceasta a mai scris că ar fi primit un mesaj de la un cont fals de Facebook în care cineva i-ar fi zis să şteargă postarea - „Am primit mesaj de la un cont facke. Cum ca... sa sterg postarea ca o sa mai am nevoie de acel spital.... auzi“.

Postarea tinerei are circa 4.600 de reacţii, 4.100 de distribuiri şi circa 2.000 de comentarii.

Reacţia spitalului

Potrivit directorului Spitalului din Videle, Ionică Mândreanu, şi medicului pediatru Genoveva Hiastru de la aceeaşi unitate medicală, bebeluşul din judeţul Giurgiu a fost internat pe 9 martie cu o infecţie respiratorie, a stat 5 zile internat şi a fost externat pe 14 martie.

„La palmă, acolo unde a avut branula, copilul respectiv - branulele se prind cu un leucoplast - , palma nefiind întinsă, dacă s-a umezit un pic – aţi văzut şi că dacă spălaţi nişte vase sau staţi mai mult cu mâna în apă – începe şi se încreţeşte pielea. (…) Am venit (n. r. sâmbătă, 16 martie, la spital), ne-am informat de el, a venit cu insuficienţă respiratorie, avem foile aici. În momentul în care a plecat a plecat foarte bine“, afirmă managerul spitalului.

Hiastru Genoveva a declarat că bebeluşul a fost internat cu bronşiolită şi insuficienţă respiratorie acută, adică avea o infecţie la căile respiratorii şi respiraţie grea. „Adică a venit destul de grav la noi în secţie şi a plecat pe 14 ameliorat, cu stare foarte bună“, adaugă medicul pediatru Genoveva Hiastru.

Potrivit acesteia, care a văzut postarea tinerei mame din Giurgiu, felul în care arată mâna micuţului s-ar explica printr-o dermatită de contact cauzată de leucoplast. „Am văzut şi eu mesajul dumneavoastră – e o reacţie de tip dermatită de contact de la leucoplast. Eventual partea care se vede pe partea dorsală a mâinii, unde a fost lipit leucoplastul, iar în podul palmei e, probabil, o reacţie de la umezeală. De la leucoplast, acolo, în pălmuţă, de obicei rămâne puţin mai umed. Nu e absolut nimic de gravitate“, adaugă doctoriţa.

Întrebată de ce s-ar fi mirat asistentele de cum îi arată copilului mâna - din ce scrie mama pe Facebook -, aceasta susţine că „nu le-a mirat“: „E o interpretare, cred. Lucrăm de atâta timp cu copiii şi ştim să ne uităm la leucoplast şi la branule la copii. În mod sigur s-a verificat şi s-a schimbat când a fost nevoie“.

Primarul din Videle, Nicolae Bădănoiu, declară, pentru Adevărul, după ce a citit postarea tinerei mame din Giurgiu şi a văzut pozele postate de aceasta, că i-a cerut managerului spitalului să facă o acţiune disciplinară şi să-i raporteze.

