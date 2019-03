Marian Godină, city-break în Alexandria şi Videle: „Am găsit totuşi câteva «librării» unde aveau la vânzare şi cărţi“

Aflat la Slatina, poliţistul Marian Godină s-a gândit să facă o excursie în Alexandria şi Videle. Menţionează încă de la începutul textului că a pornit la drum „fără să aibă deja formată o părere“, deşi auzise „despre Alexandria că e un oraş urât şi sărac“.

Câteva dintre impresiile sale, postate pe blog:

„Despre Alexandria auzisem că e un oraş urât şi sărac, iar din punct de vedere turistic nu prea ai ce face. Că nu are nicio librărie ştiam deja, dar oricum nu mă dusesem la cumpărat de cărţi. Am găsit totuşi câteva «librării» unde aveau la vânzare şi cărţi.

Am fost întâmpinat de indicatorul de intrare în oraş, înconjurat de câteva gunoaie aruncate pe marginea drumului. Nu ştiu cum arată celelalte intrări în oraş, dar bănuiesc că eu am intrat printr-o zonă mai puţin circulată.

Primul lucru care mi-a sărit în ochi a fost multitudinea de case de amanet şi case de pariuri. Era plin de ele cam peste tot.

(…) Am ajuns în centrul oraşului unde era destul de mare forfotă. Toate băncuţele erau ocupate cu oameni în vârstă, cu bască pe cap şi plase în mâini. Am văzut şi tineri, dar în mod clar erau mai multe persoane în vârstă. Am dat o tură în piaţa de legume şi mi-am amintit de Braşovul din urmă cu vreo 15 ani. Piaţa era totuşi curată si oamenii păreau amabili.

(…) Ca o concluzie, Alexandria nu mi s-a părut un oraş foarte urât şi nici extrem de sărac, dar nici frumos şi bogat. În orice caz, mă aşteptam la ceva mult mai rău. (...) De comparat cu Braşovul nici nu poate fi vorba, dar am încercat să-mi scot asta din cap, la fel cum încerc să-mi scot din cap conversia leu-euro atunci când sunt prin oraşe din Europa şi vreau să-mi cumpăr câte ceva.

Aşa că am plecat mai departe, spre Videle. Aici am găsit ce mă aşteptam să găsesc la Alexandria. Pe lângă Videle, Alexandria e un fel de Las Vegas. Un oraş mic, extrem de prăfuit, maşinile din parcări arătau părăsite, atât erau de prăfuite. Căruţe pe toate străzile, blocuri gri cu muşchi şi licheni pe alocuri. În parcarea din faţa unui bloc, un bărbat făcea focul de grătar. Nu am vrut să ratez momentul şi până să opresc şi să scot telefonul pentru o poză, peisajul a fost completat de o căruţă care venea din sens opus.

(…) În faţa primăriei am descoperit un monument de care m-am apropiat, putând observa că era o fântână arteziană, dar fără apă, având desenate câteva motive comuniste, două spice de grâu, un furnal de fabrică, o floarea-soarelui, dar şi un chip de femeie lângă o carte deschisă, toate desenate pe nişte bucăţi mici de faianţă, semnificând probabil că zona e multi lateral dezvoltată, având agricultură, industrie puternică, dar şi oameni studioşi cu înclinaţii spre carte.

(…) Cu alţi oameni nu am intrat în vorbă, aşa că nu pot spune nimic despre ei, nici nu erau prea mulţi pe străzi. Dacă în Alexandria nu prea ai motive să treci, în Videle chiar nu ai niciun motiv să o faci.

Eu am vrut doar să văd cu ochii mei şi am luat-o ca pe o scurtă excursie didactică. Dar şi mai mult mi-ar plăcea ca oamenii săraci de aici să aibă ocazia să viziteze Braşovul, pentru a avea termen de comparaţie. Ca o concluzie, a fost o excursie faină care mi-a plăcut şi care mă face să îmi placă şi mai tare Braşovul“.

Textul integral poate fi citit pe blogul lui Marian Godină.

