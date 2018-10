Lider PNL Teleorman, despre rezultatul referendumului: „Sunt foarte dezamăgit de manipulările din ultimele zile“

Liderul PSD Teleorman, Adrian Gâdea, a votat duminică dimineaţa.

„Am mers să-mi exercit acest drept constituţional, să-mi exprim votul pe un subiect extrem de important: familia. Am votat pentru familia tradiţională, pentru ca generaţiile viitoare să ştie că familia este cea care trebuie să dea naştere viitoarelor generaţii. Am votat pentru normalitate, pentru o societate sănătoasă, pentru respect faţă de părinţii şi bunicii noştri. Am votat pentru valorile creştine care ne definesc”, a declarat acesta pentru „Adevărul“.

Întrebat care ar fi explicaţiile pentru prezenţa slabă la referendum, acesta răspunde că „e greu de spus” şi că ar fi mai bine să se aştepte închiderea secţiilor la ora 21.00, iar apoi „specialiştii vor trage nişte concluzii“.

Liderul PNL Teleorman, Eugen Pîrvulescu, a votat duminică după-amiaza la Alexandria. Acesta consideră că „ar fi bine ca România să rămână la căsătoria dintre un bărbat şi o femeie“ şi s-a declarat „foarte dezamăgit de manipulările din ultimele zile“, pe seama cărora pune prezenţa slabă la referendum:

„Oamenii au fost induşi în eroare că se schimbă şi altceva în Constituţie. (…) S-a mai crezut că e referendumul lui Dragnea şi a PSD“.

Prezenţa la vot în Teleorman până la ora 19.00 a fost 20,40%.

Mai puteţi citi:

Cifrele primei zile de referendum în Teleorman. Satele unde prezenţa a trecut de 30%