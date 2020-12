Gest impresionant: au pus porc de Crăciun pe masa a patru familii sărmane. „Mi-aş dori să pot să fac mai mult“

În Dobroteşti, judeţul Teleorman, s-a tăiat porcul înainte de Ignat, asta pentru ca patru familii sărmane din judeţul Olt să aibă ce pune pe masă de Crăciun. Sunt 14 copii care au primit cu bucurie şi uimire daruri înainte să vină Moş Crăciun. S-au strâns împreună cu adulţii în jurul mesei şi s-au bucurat de şorici aşa cum numai oamenii cărora le lipsesc atâtea pot să o facă.

„Gest impresionant!

Patru familii, adică 14 copii, vor primi în această seară carne pentru sărbătorile de iarnă.

Un exemplu de urmat!“, a postat preotul Ion Iagăru, parohul bisericii din curtea Spitalului Municipal Caracal, un scurt mesaj pe Facebook.

Cei care îl cunosc personal sau doar au auzit de părintele Ion Iagăru nu sunt nicidecum uimiţi de astfel de veşti. Preotul a reuşit să strângă în jur oameni care doar la o vorbă sar şi ajută necondiţionat. Familii întregi merg mai departe astfel ajutate, aşa a ridicat case pentru nevoiaşi, aşa a schimbat faţa saloanelor din spitalul din Caracal, aşa a îmbrăcat copiii desculţi, aşa a reuşit să facă campanii de donare de sânge de succes etc. etc. Paranteza o facem impresionaţi de discuţia cu Nicoleta Bleja, cea care, alături de soţul său şi de prietenii lor, a făcut surpriza extraordinară unor familii din Caracal, Cioflanu-Dăneasa, Drăghiceni şi Gostavăţu.

„N-am făcut-o ca să fiu lăudată“, spune femeia, iniţial reticentă la demersul nostru de a o cunoaşte şi a prezenta gestul extraordinar. S-a sfătuit cu preotul dacă să vorbească sau nu despre asta, iar ceea ce a convins-o a fost îndemnul de a nu răpi, din modestie, şansa altor copii sărmani la un ajutor nesperat care să vină de la cei impresionaţi şi capabili să multiplice astfel de gesturi.

Ajutorul a plecat din teleorman către patru familii din Olt FOTO: Facebook/Ion Iagăru

„Soţul meu este din Teleorman şi părintele tocmai aici a ajuns pentru pachet. Oriunde poate să ajungă părintele, dacă cineva vrea să ajute. Dumnealui merge oriunde. Sunt patru familii la care a ajuns carnea, la Cioflanu (n. red. - comuna Dăneasa), la Drăghiceni, la Gostavăţu şi la Caracal, ce am putut noi să ajutăm din ce am avut. Dar mai sunt familii care chiar au nevoie. (...) Ieri, pe lângă ce a primit de la mine, a mai primit pachete de la două familii (n. red. - Carmen Toma şi Denisa Afende, prietenele Nicoletei), tot pentru aceşti copii, cu alimente – ulei, tomate, cartofi...“, ne dezvăluie Nicoleta Bleja, care locuieşte în Caracal şi este enoriaşa bisericii la care slujeşte părintele Ion Iagăru.

„Ştiţi cât este de impresionant când vezi că un copil nu ştie să desfacă o napolitană?“

De una dintre familiile beneficiare, cea din Caracal, a aflat de la o profesoară de sport care lună de lună îşi rupe din salariu şi-i ajută să treacă cu bine peste încercările de zi cu zi. O mamă îşi creşte cu mare greutate cei şapte copii, cel mai mic de doar şapte luni. Femeia este de aproximativ o lună văduvă, iar grija de a avea ce le pune pe masă copiilor este una enormă.

„Sora mea este şi profesor de sport şi la rândul ei are o colegă de sport, preoteasa Mela. Fata asta, din salariul ei, merge şi cumpără lunar, de 100 de lei, de 200 de lei, cât poate să-şi permită în luna respectivă, diverse, în special alimente de bază. Din discuţiile cu Mela, care ne-a povestit despre familia asta, am aflat că au un copilaş de 7 luni, botezat de Mela, şi le-a murit tatăl, de curând. Am discutat cu soţul meu că sunt vreo şapte copii, mama ce să descurce cu şapte copii, ce să le dea să mănânce. Şi ne-am întrebat: păi şi cât să le dăm? „Cum cât?“, a spus soţul. „Le dăm un porc întreg!“. (...) Părintele a zis – Nicoleta, nu e numai cazul ăsta într-o condiţie grea, hai să-l împărţim, că mai sunt încă trei familii, nu au nici unde să-l depoziteze. - Şi la îndrumarea părintelui, am hotărât să ajungă şi la alte trei familii. Părintele s-a deplasat în Teleorman, însoţit de sora mea, a luat de la mine ce-am simţit să dau, am mai luat de la alte două prietene, care la fel au fost receptive, de la soră, şi aseară au mers să le împartă“, a povestit Nicoleta cum s-a ajuns ca în casele a patru familii Crăciunul să vină mai devreme.

Ce au simţit cei care au reuşit să facă o atât de mare bucurie celor în nevoie este greu de redat în cuvinte. „Ştiţi cât este de impresionant când vezi că un copil nu ştie să desfacă o napolitană? Şi că încearcă s-o mănânce cu hârtie cu tot? Vă daţi seama ce situaţie este acolo? În momentul când li s-a dus acea cărniţă de porc, erau ca prima dată, să mănânce, să se aşeze în jurul bucăţii de carne şi... Nu pot să descriu“, a mărturisit femeia care este conştientă că gestul său este o picătură într-un ocean. Din acest motiv are speranţa că va reuşi, până în preajma Crăciunului să-şi convingă şi alţi prieteni să contribuie şi să mai ajute şi alţi copii care altfel n-au şansa unor sărbători îmbelşugate.

„Dumnezeu poate ne ajută şi poate mai găsim oameni care să-şi dorească să ajute, cu ce se poate. Şi fasolea aia dacă merg şi o dau, eu sunt foarte fericită. Sunt atâţia oameni care ar putea să facă, doamnă... Nu sunt doar aceste patru familii de care părintele se-ngrijeşte. Să ştiţi că mai avem nevoie, şi nu numai acum. Într-o familie din acestea patru, copilaşul este bolnav, o boală gravă, rară, iar părintele se îngrijeşte de el, l-a dus la spital, la investigaţii, la... Ştiţi ce face? Cadrele medicale din Spitalul Caracal merg şi-i fac tratamentul acasă, atât de respectat este părintele. Sunt foarte multe lucruri de spus, foarte multe“, a completat Nicoleta Bleja, a cărei singură dezamăgire este că, personal, nu poate face mult mai mult.

„Îi rog pe toţi, din suflet, nu să ia exemplul meu, că poate nu sunt eu capabilă să fiu exemplu pentru cineva, dar să facă ce simt pentru familiile nevoiaşe, mai ales cei cărora Dumnezeu şi Maica Domnului le-a dat mai multă putere şi îngăduinţă de a avea un plus, comparativ cu alţii. (...) Nu e bine să vorbeşti de ce faci, dar, pentru a ajuta copiii, eu am acceptat. (...) Ştiţi cât mi-aş dori să pot să fac mai mult?“, a mai spus tânăra.

Vă recomandăm şi:

Un preot vinde dulceaţă cu aur pentru renovarea secţiei unui spital. Cum arată mărţişoarele inedite

Preotul care duce an de an daruri românilor uitaţi din Bulgaria: „Trăiesc într-o sărăcie cruntă, copiii de grădiniţă şi şcoală primară nu mai ştiu româneşte“

Preotul care a reparat într-o săptămână casa a trei orfani vrea să încalţe sute de copii săraci: „Mă uit cum vin cu mâinile îngheţate şi picioruşele neîncălţate!“