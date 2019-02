FOTO Dragoste la graniţa dintre viaţă şi moarte. Fetiţa de 3 ani a unui salvator: „Tati, noapte bună! Şi să ai grijă de oamenii tăi, pompierii!“

GALERIE FOTO

Cristian Teodor Badea, sau Doru cum îi zic colegii, este comandant de echipaj şi instructor formator la poligonul de pregătire al Detaşamentului de Pompieri din Videle. Are 39 de ani, iar o treime din ei, petrecuţi la ISU. Dacă sunt intervenţii, se urcă-n maşină şi merge la faţa locului, chiar şi-n timpul liber. De curând a devenit instructor şi îi învaţă pe pompieri diverse tehnici, deprinse de el la cursurile la care a participat. Vorbeşte cu atâta pasiune despre exerciţiile menite să şlefuiască şi mai bine simţurile camarazilor şi despre cum s-a gândit să aplice idei găsite în tutoriale pe Youtube. Un prim pas l-a făcut: în curtea unităţii, din mai multe containere a creat un spaţiu închis, fără pic de lumină, cu multe obstacole.

„Îmi place să ştiu cât mai multe, să învăţ cât mai multe. Dacă acum s-a inventat un nou procedeu de stingere, îmi place să-l ştiu chiar dacă poate nu pot să-l aplic. (…) Pe unde plec mă întorc cu informaţii. Dacă pot, iau tot teancul de manuale, şi-n japoneză dacă e scris”, afirmă el.

Partenera sa de viaţă, Gabriela, este profesor pentru învăţământul primar la Şcoala Gimnazială nr. 2 din Videle. Adoră copiii, deşi în tinereţe se gândea să devină avocat. „La şcoală suntem o familie, pentru patru ore. Asta le spun copiilor“, afirmă ea. Timpul nu-i ajunge pentru câte ar vrea să facă. Tot timpul a ajutat-o să se obişnuiască şi cu profesia soţului. Mărturiseşte că soarta a fost generoasă cu ei şi i-a ferit de nenorociri. „Ce face el mai mult acum, muncă de birou, m-a ajutat pe mine să mă acomodez“, afirmă dăscăliţa, însărcinată în luna a opta.

O mai ajută şi telefoanele din cursul zilei. „Să ştiu că e bine, că s-a întors cu bine de la intervenţie“, adaugă ea.

Deşi meseriile lor se desfăşoară în medii diferite, ele au acelaşi scop, crede Gabriela: „de a-i ajuta pe cei de lângă noi să înveţe, în cazul meu, de a le salva viaţa, în cazul lui“.

Familia Badea FOTO: Florina Pop

Întâlnire la capătul Teleormanului

S-au întâlnit în timpul unui exerciţiu de prevenire al pompierilor la şcoala din Sârbeni, localitate de la limita Teleormanului cu Dâmboviţa. „Profesia ne-a întâlnit“, povesteşte Gabriela. Se ştiu dintr-o zi de toamnă, de vreo 5 ani. Pompierii făceau o acţiune de prevenire, le-au arătat copiilor cum se desface un extinctor. „Ne mai întâlnisem de multe ori, mi-a zis el. Eu nu-mi aduc aminte“, continuă profesoara. În ziua acelei acţiuni, directorul şcolii lipsea, iar ea cum era şi consilier educativ a făcut pe gazda. Mai târziu, Doru a postat imagini de la mai multe acţiuni prin şcoli, inclusiv de la Sârbeni şi a etichetat profesori cunoscuţi de Gabriela. „Cum nu apucasem multe fotografii, am îndrăznit să-i cer câteva fotografii. A mai venit odată la şcoală. Aşa ne-am cunoscut fără să ne dăm seama că se va ajunge aşa de departe“, mărturiseşte ea.

Pentru el, a fost dragoste la prima vedere. E mai calm decât ea, iar încă din şcoală ştia că odată va ajunge pompier. „Ne-au pus să scriem pe nişte bileţele ce meserie vom avea. Eu am scris pompier“, povesteşte Doru. După ce a lucrat o vreme în domeniul petrolului, la intervenţii la sonde, şi la Primăria Videle la serviciul ce se ocupa de situaţii de urgenţă, s-a angajat la ISU. „Ce mi-am dorit să fac am făcut. M-au înţeles şi acasă. Am început să-mi fac timp mai mult pentru familie“, spune Doru, care va deveni tată pentru a doua oară la sfârşitul lui martie.

Provocarea

De aceea, ca şi camarazii săi, la intervenţiile unde sunt copii implicaţi lucrurile devin mai sensibile şi se lasă o tăcere dureroasă, iar fiecare se gândeşte la cei de acasă. La o astfel de intervenţie a luat parte acum 3-4 ani, la Videle, când doi prunci, de vreo 2 ani, şi-au găsit sfârşitul în foc.

Doru povesteşte că era liber şi aflând de foc s-a urcat în maşină şi s-a dus la locul nenorocirii. O casă fusese cuprinsă de flăcări, iar doi copii, înăuntru. Sora lor mai mare s-a panicat, a fugit la vecini să dea telefon la pompieri. „Când am ajuns la faţa locului, totul ardea... ”, îşi aminteşte pompierul. Intrase pe geam, rapid, fără aparat de respirat. I-au căutat neîncetat. Mult foc, mult fum. Nu au mai putut face nimic. I-au găsit carbonizaţi. „Şeful de tură era în vârstă, ne-a zis: «plecaţi de aici, cu toţii, îi scot eu»“, povesteşte Doru. Nu l-au lăsat singur. Aveau 2 ani copiii.

Fiecare intervenţie e aparte, zice el. Şi mereu sunt binevenite ideile noi. De aceea s-a concentrat pe partea de învăţare. Unii i-au zis verde-n faţă că nu au de ce să vină la cursul ţinut de el deoarece ştiu să folosească stingătorul şi au o experienţă în spate. Alţii, în schimb, au fost curioşi şi nu au regretat, i-au zis pe urmă. „M-am uitat să văd ce pot să aplic de la americani. Mi s-au părut lucruri foarte interesante cum le aplică ei. Am zis să fac şi eu“, adaugă el. Contul său de Facebook e plin de filmuleţe de la exerciţii ale pompierilor americani. Recunoaşte că i-ar plăcea un schimb de experienţă în State.

Acum, provocarea lui la slujbă e să aducă un turn de instrucţie de vreo 30 de metri. La pompieri, turnurile au, de regulă, 13 metri. Vrea să-i înveţe pe colegi ce înseamnă să lucrezi de la înălţime. „Dacă la vreo 20 de metri ai un muncitor căruia i se face rău şi trebuie dat jos?“, adaugă el.

Surpriza din telefon

Într-o seară, era la serviciu şi soţia şi fiica l-au sunat, ca de obicei, să-i ureze serviciu uşor.



„După ce am vorbit cu el, ne-am luat la revedere, ea (n. r. fetiţa lor de 3 ani) a zis: «Noapte bună, tata! Noapte bună şi de la mama, şi de la bebe, ai grijă de tine şi de oamenii tăi, pompierii!». În momentul ăla mi-au dat lacrimile. Şi pe el l-am simţit emoţionat. Copilul ăsta îţi atinge sufletul câteodată de… “, povesteşte Gabriela Badea.

