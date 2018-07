FOTO Bucătarul care reinventează mâncarea tradiţională: „Românilor li se pare că tot ce are zahăr şi cât de cât un pic de aromă este bun“

La 31 de ani, Ana-Maria Giscă este chef executiv la un restaurant cu specific tradiţional din Bucureşti unde reinventează bucate româneşti. „Prima dată mănânci cu ochii, iar calitatea trebuie să fie la acelaşi nivel“, spune ea. E de loc din Focşani, unde a avut o afacere cu dulciuri ce a mers foarte bine, însă dorea ca inovaţiile sale delicioase, făcute doar cu produse naturale şi în forme care de care mai inedite şi năstruşnice, să-şi găsească aprecierea pe care o merită. De asta, de vreo doi ani s-a hotărât să-şi încerce norocul în Capitală. A lucrat la restaurante de lux.

„Oamenii, în general, nu ştiu să mănânce - asta e un lucru trist în România - şi li se pare că tot ce are zahăr şi are cât de cât un pic de aromă este bun“, s-a convins Ana-Maria.

Sarmale fără orez, cu vită şi salvie

Mereu şi-a lăsat amprenta personală asupra preparatelor născute din mâinile ei. „Pentru mine este o provocare restaurantul românesc. Am lucrat numai în locuri cu specific internaţional“, adaugă ea (sursa foto a imaginilor din text). Nu va renunţa la esenţa bucatelor tradiţionale, dar le va schimba puţin gustul pentru că „oricine iese la un restaurant, nu se aşteaptă să mănânce ca la mama acasă“. Aşa s-a jucat puţin cu compoziţia şi le-a dat o savoare aparte.

La banalele sarmale, care nu lipsesc de pe masa românilor la nicio sărbătoare, Ana-Maria foloseşte altfel de ingrediente decât clasicele orez şi carne tocată de porc. Pune bacon crocant, salvie şi alte plante aromatice, dar nu orez. „Consider că e prea mult“, simte ea. Foloseşte doar carne de vită şi le fierbe mai mult decât sarmalele obişnuite deoarece carnea de vită cu cât fierbe mai mult cu atât e mai fragedă şi mai bună.

Coltunaşii, un desert moldovenesc, i-a transformat într-un fel de ravioli umpluţi cu două tipuri de brânză, cu nucşoară, fierţi, sotaţi şi caramelizaţi în tigaie, „acompaniaţi“ de un sos de ciocolată şi bezele sfărâmate. Un alt exemplu e salata de ouă umplute, un aperitiv 100% românesc - la ouă a adăugat arpacaş, mango, castravete şi ceapă roşie.

O ispită dulce, cu amintiri din copilărie, dar cu gust de secol XXI e preparatul ce îmbină pâinea cu ou, mămăliga cu lapte de pe fundul ceaunului şi nota personală a chef-ului Ana-Maria. „Am încercat să mă leg de copilărie şi de tradiţii. Toată lumea ştie că atunci când eram copii, mă refer la generaţia mea, eram foarte fericiţi că deserturile copilăriei erau frigănele - pâine cu ou şi zahăr prăjite în tigaie -, era mamăliga cu lapte de pe fundul ceaunului care o mâncam la ţară“, povesteşte ea. Cu gustul lor în minte a încropit un desert special. A făcut un fel de găluşte (cu griş) aromatizate, care conţin şi ciocolată în interior. Iar când sunt tăiate din ele curg valuri de ciocolată ca la „lava cake“ (n. r. tort din care curge ciocolată).

„Am ales să pun totul într-un tuci foarte mic (n. r. într-un ceaun): o cremă de lapte mai densă, făcută dintr-un lapte condensat şi mai multe arome - e o cremă mai densă, un fel de sos de vanilie -; la bază, dedesupt cum ar veni, nu se vede, dar are dulceaţă proaspătă, de vişine, de casă. Crema de lapte vine deasupra şi mai vin aceste trei găluşte aromatizate. E un fel de trei deserturi într-unul. Am vrut să revoluţionez cumva şi să aduc acelaşi desert tradiţional de lapte cu mămăligă, doar că făcut într-un mod spectaculos. Totul arată bine şi are aromă“, explică chef-ul.