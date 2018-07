Cu acte false şi incomplete, preşedintele unei asociaţii din Teleorman s-a ales cu 17.000 de euro, bani europeni. Cum a dispus DNA judecarea lui

Aura Mariana Voiculeanu a fost trimisă vineri, 6 iulie, în judecată în stare de libertate de către procurorii DNA pentru infracţiunea de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, de pe urma cărora a obţinut, pe nedrept, de fonduri europene.

Infracţiunea, se mai arată într-un comunicat DNA, este în formă continuată.

„În perioada 2012-2013, în contextul derulării unui proiect finanţat din fonduri nerambursabile - «Talk and will be listened to», inculpata Voiculeanu Aura Mariana, în calitatea menţionată mai sus, a depus la Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale mai multe documente false din care rezulta că proiectul s-a derulat în bune condiţii. În realitate, nu s-a desfăşurat niciuna dintre activităţile prevăzute în proiectul respectiv. Prin aceste demersuri, inculpata a obţinut pe nedrept suma de 16.939 euro, provenită din fonduri comunitare“, precizează procurorii DNA.

Agenţia aminită mai sus a comunicat DNA-ului că nu se constituie parte civilă în cauză deoarece banii din proiectului au fost restituiţi.

Dosarul se va judeca la Tribunalul Bucureşti.

Mai puteţi citi:

DNA, semnal de alarmă după modificările aduse Codului penal: „Dezincriminează categorii largi de fapte ce aduc atingere valorilor sociale“