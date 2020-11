Copilul-minune al concursului „Puzzle RoMania”:„Cel mai mare avea 9.000 de piese, l-am făcut în 10 zile”

În cadrul primelor patru etape ale Concursului naţional de puzzle, Andrei a atras atenţia organizatorilor şi concurenţilor prin numărul mare de puzzle-uri pe care a reuşit să le realizeze de fiecare dată.

Iniţiatorii „Puzzle RoMania”, primul concurs de acest gen, de o asemenea anvergură, dar şi online realizat în ţara noastră, aflat în acest weekend la ultima din cele cinci etape ale primei ediţii, sunt de părere că, în mod normal, pentru un puzzle din foarte multe piese, de 6.000 sau 9.000 de piese, este nevoie de foarte mult timp pentru asamblarea sa. Adolescentul din Teleorman a reuşit însă să le demonstreze că pasiunea nu ţine cont de limite, nici măcar atunci când vine vorba despre timp.

GALERIE FOTO CU FINALISTUL FENOMEN AL CONCURSULUI PUZZLE RoMANIA - ANDREI TUDOR

„Noi, cei pasionaţi de puzzle ştim cât de greu este să faci un puzzle de 6.000 de piese, spre exemplu. ”Copilul – minune”, cum l-am numit noi, se numeşte Tudor Andrei Cristian, are doar 17 ani şi provine dintr-o comună din sudul ţării, din Teleorman. Ne-a contrariat după ce a realizat în prima etapă a concursului cinci puzzle-uri în trei zile, de 1.000 de piese. Pe una dintre postările sale pe Facebook, am descoperit însă că are şi alte performanţe: un puzzle de 9.000 de piese în 10 zile, altul de 6.000 în şase zile, ceea ce este extraordinar”, a recunoscut Cătălin Vezetiu, iniţiatorul „Puzzle RoMania”, uimit de capacitatea băiatului din Teleorman.

Într-un comentariu la una dintre postările concurenţilor care-l catalogau pe Andrei drept „fenomen”, Cătălin comenta: „Acest puşti sigur are toată ziua liberă şi o răbdare de fier! Eu am făcut 3000 în cinci săptămâni, iar el 9000 in 10 zile! Tocmai din acest motiv are tot respectul meu! Jos pălăria în faţa lui! Chiar merită să câştige unul din premiile puse la bătaie în acest concurs!”.

„Finalistul-fenomen” al Concursului Naţional „Puzzle RoMania” şi pasiunea sa - Andrei Tudor, de 17 ani, din Teleorman, într-una din etape:

„Primele puzzle-uri le-am făcut pe la 3 - 4 ani”

Cătălin Vezetiu este un vâlcean, de 42 de ani, de origine din Ploieşti, pasionat de fotografie, care, înainte de a organiza evenimentul în România, a participat la câteva ediţii ale acţiunii mondiale World Puzzle Days, ce se organizează anual în SUA, timp de două luni. Acesta ne-a atras atenţia încă de la primele etape asupra celui mai tânăr dintre concurenţi. Între timp, au apărut şi alţi pretendenţi la această poziţie, dar Andrei rămâne în continuare cel mai tânăr dintre finaliştii fiecărei etape, cu cele mai multe sau printre cele mai multe puzzle-uri finalizate în cadrul fiecărui weekend de concurs.

În urma unui interviu pe care a fost de acord să ni-l acorde, primul din viaţa lui, liceanul din comuna Gălăteni a recunoscut este pasionat de puzzle de când se ştie, iar pasiunea i-a fost insuflată de către părinţi: „Cred că primele puzzle-uri le-am făcut pe la vârsta de 3-4 ani. Erau din acelea cu animale”.

„Cadoul de ziua mea din acest an va fi un puzzle de 12.000 de piese”

Timpul a trecut şi o dată cu vârsta a crescut şi pasiunea şi apetitul lui Andrei pentru puzzle. „Cred că nu este onomastică sau zi de naştere la care să nu primesc cel puţin un puzzle. Pentru anul acesta, părinţii deja au dat comandă pentru un puzzle de 12.000 de piese. Abia aştept să-l primesc pe 19 decembrie.”

Cel mai mare puzzle realizat - 9.000 de piese, cel mai greu: 3.000 de piese

Până acum. cel mai mare puzzle făcut de Andrei a avut 9.000 de piese, pe care a reuşit să-l facă în 10 zile. Un alt puzzle de 6.000 de piese l-a terminat în şase zile. „Cel de 9.000 de piese l-am făcut prin vacanţa de primăvară. Era un puzzle cu „Bombardamentul din Alger”. Am stat zi de zi, de dimineaţa până seara, cred că lucram în jur de 12 ore, deşi poate că am stat şi mai mult, că uneori uit de timp. A fost o ambiţie de a mea să văd în cât timp aş fi capabil să-l finalizez de asamblat”, ne mai mărturiseşte băiatul.

Puzzle de 9000 de piese făcut în 10 zile de un finalist la Concursul Naţional Puzzle RoMania din Teleorman - Andrei Tudor Foto Arhiva personală

Cu toate acestea, spune Andrei, cele mai multe bătăi de cap nu i le-a dat puzzle-ul de 9.000 de piese cum era de aşteptat, ci altele: unul de 3.000 de piese a reuşit să-l finalizeze abia în 3 săptămâni: „Am avut altul şi mai greu, a fost unul cu o „Fermă”, cu 3.000 de piese, la care am stat vreo trei săptămâni. Este drept că eram şi mai mic, pe atunci, cred că aveam 13 ani”.

Andrei susţine că nu contează câte piese are un puzzle, ci totul depinde de imaginea care trebuie asamablată, „cu cât este mai colorat cu atât este mai greu de executat”, ne-a mai mărturisit Andrei.

„Mă relaxează, nu mă frustrează”

Mult timp dedică Andrei Tudor pasiunii sale pentru puzzle şi în cadrul Concursului Naţional Online „Puzzle RoMania”. Un eveniment, pe care spune că l-a descoperit întâmplător pe Facebook. „A venit numai bine, acum pe timp de pandemie. A picat la ţanc. Pe mine mă relaxează extraordinar. Nu mi se pare deloc obositor sau frustrant. Asamblez puzzle-urile singur, în comparaţie cu cei care lucrează în echipe. Este un sentiment tare frumos să concurezi cu adulţi. Cu ocazia asta, deşi sunt o fire foarte timidă, mi-am făcut o serie de prieteni, este adevărat virtual.”

Prima ediţie a concursului naţional de puzzle a fost structurată în cinci etape, la finele fiecărui weekend, cu premii. Concurenţii au la dispoziţie trei zile de weekend în care să facă un număr cât mai mare de puzzle-uri. Dacă în primele etape, concurenţii au avut voie să construiască şi puzzle-uri sub 1.000 de piese, de la a treia etapă regulile s-au schimbat şi s-a trecut la peste 1.000 de piese/puzzle.

Cu toate acestea, la prima etapă, Andrei a finalizat cel mai mare număr de puzzle-uri – cinci, dintre toţi concurenţii, la a doua etapă a fost la un pas să finalizeze tot cinci, pe ultimul l-a terminat la 10 minute după ce a sunat goarna de final, iar apoi a reuşit de fiecare dată să fie printre cei mai harnici finalişti cu câte patru / cinci puzzle-uri, în fiecare weekend.

Puzzle-uri realizate în cadrul Concursului Naţional Online „Puzzle RoMania” de finalistul fenomen din Teleorman, Andrei Tudor; Foto Arhiva personală

„La a doua etapă n-am reuşit să finalizez cinci puzzle-uri, pentru că am avut un eveniment privat la care am participat şi n-am avut la fel de mult timp la dispoziţie. În general, lucrez vinerea de la 5 la 9, după şcoală, iar sâmbăta şi duminica mai toată ziua. În schimb, am reuşit în cadrul concursului să finalizez şi puzzle-uri de 2.000 de piese, cum s-a întâmplat din a treia ediţie încoace.”

La a patra etapă spre exemplu, a făcut puzzle-uri cu 6.000 de piese în total, în decursul a trei zile. Iar acum participă la ultimul weekend de concurs.

30 de puzzle-uri primite cadou de la concurenţii concursului

În ciuda performanţelor sale în cadrul concursului, nu a câştigat deocamdată nici un premiu, pentru că finaliştii sunt traşi la sorţi. Cu toate acestea, una dintre câştigătoarele primului weekend i-a donat premiul său. Acestei idei s-au alăturat şi alţi concurenţi care i-au trimis în dar nu mai puţin de 30 de puzzle-uri noi sau second – hand. Toţi s-au arătat uimiţi de pasiunea sa, dar şi de capacitatea de a asambla rapid scheme extrem de grele.

Cele mai multe daruri au venit din partea unei persoane care a dorit să rămână anonimă: 25 la număr. „Eu ştiu cine este pentru că mie a fost de acord să-mi spună. Dar nu a vrut să se împăuneze cu acest gest. Un alt puzzle l-am primit de la moderatoare, unul de 1.000 de piese, cu Santorini, care s-a dovedit extrem de greu până acum. Şi mi-au mai dăruit şi alţii”. Gestul concurenţilor, de a-i dărui puzzle-uri, l-a emoţionat şi recunoaşte că le este profund recunoscător.

Cel mai potrivit cadou pentru Andrei

Andrei a reuşit să adune de-a lungul timpului 120 de puzzle-uri, cele mai multe primite cadou şi recunoaşte că nu se va opri aici. „Cel mai mult, pasiunea aceasta mi-a dezvoltat logica. Nu m-am gândit niciodată până acum dacă şi cum m-a ajutat cu şcoala, dar dacă este să privim din această perspectivă, m-a făcut să îndrăgesc şi mai tare geografia”. Aceasta este printre materiile preferate ale lui Andrei, care susţine că se gândeşte după finalizarea liceului să meargă mai departe la o Facultate de Geografie, mai ales că printre marile sale pasiuni se numără şi călătoriile.

Până atunci se chinuie cu şcoala online, care nu-i place pentru că „nu se face carte la fel ca în sistemul faţă în faţă”. În vremurile normale, Andrei locuia în gazdă la Alexandria, ca să poată să meargă la cursuri. Acum însă face şcoală de acasă. Aşa are timp berechet în weekend pentru pasiunea sa cea mare - puzzle-ul.

„Nu ştiu de la cine am moştenit această pasiune, pentru că ai mei nu au răbdare să stea cu mine, să asamblăm, e drept că tata merge la serviciu, iar mama e ocupată mai tot timpul cu gospodăria. Mama însă a fost cea care m-a introdus în tainele puzzle-ului... Dar nu am nevoie de ajutor”, mai spune Andrei.

În schimb, părinţii îi încurajează pasiunea, fericiţi că nu mai stă atât de mult timp în faţa calculatorului.

