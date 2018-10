Cine e liberalul care susţine că a fost exclus din PNL Teleorman pentru că ar fi comentat la adresa şefului de partid

Doiniţa Toma, profesoară de Matematică în Alexandria de 35 de ani, a fost exclusă din PNL Teleorman, unde era membră de partid din 2005, pe filiera PD/PDL. Ea consideră că este „un pic incomodă“ pentru că spune „lucrurilor pe nume, în faţă, nu la colţuri“ şi că nu obişnuia „să tacă şi să-şi muşte limba“.

Aceasta a scris pe un grup închis de Facebook, pentru membrii PNL Teleorman, că „PNL nu este partidul lui Pîrvulescu, moştenit de la părinţii lui“ şi susţine că în cadrul unor întâlniri cu colegii de partid a făcut o serie de afirmaţii critice, dar niciodată în public.

„La o şedinţă la care a venit domnul Dănăilă şi Raluca Turcan am spus nişte chestii, în şedinţa mare, care nu i-au convenit. Şi atunci a zis domnul preşedinte că nu trebuia să spun aşa ceva. (…) Eu sunt un pic feministă. Am zis că o preşedintă de femei trebuie să susţină femeile şi să le propulseze. Şi ţinând cont de ceea ce făceam la şcolile de vară şi ce se întâmpla în alte judeţe, am spus că măcar 30% din funcţiile care sunt să fie şi ale femeilor pentru că vrem ca femeile să se alături echipei liberale şi să vină la vot . Trebuie să le punem şi în nişte funcţii, nu doar la muncă. (...) Nu i-a căzut bine când am spus că femeile nu sunt pe locul pe care l-ar merita“, detaliază Doiniţa Toma.

Potrivit acesteia, afirmaţia postată pe grupul de Facebook nu ar fi principalul motiv de excludere a sa din PNL Teleorman, ci faptul că i-ar fi venit rândul, conform listei PNL Teleorman, la un post de consilier judeţean. „Ştiind că eu am o verticalitate greu de îndoit nu a avut cum să scape de mine“, consideră liberala.

Excluderea sa din PNL o cataloghează drept „ o aberaţie“: „Nu am primit, în prealabil, motivele pentru care vor să mă dea afară ca să pot să-mi fac apărarea, că aşa spune statutul. (…) Eu nu am greşit cu nimic. Am îndeplinit statutul partidului, îl cunosc foarte bine. (…) Consider că nu sunt vinovată şi că nu am greşit cu nimic faţă de partid şi că partidul nu este domnul Pîrvulescu aşa cum a luat cuvântul domnul Nădrag şi a spus că dacă spui ceva despre domnul preşedinte înseamnă că spui despre partid, că el reprezintă partidul“.

Întrebată ce va face legat de decizia primită, Doiniţa Toma a afirmat că nu a primit încă hotărârea prin poştă, ci i-a fost comunicată într-o formă electronică, iar după ce o va primi va „merge pe cale legală, conform statutului“. „Ei au încercat să mă mai dea încă o dată afară conform statutului, dar totul a fost nestatutar, acum 2-3 luni“, adaugă liberala.

Nu exclude nicio acţiune în instanţă: „Mi-au spus că i-am ameninţat“, adaugă Doiniţa Toma. Aceasta mai afirmă că nu a fost chemată la nicio activitate a partidului în ultimii aproape doi ani: „Primeam pe telefon invitaţii să ne uităm la emisiuni unde era invitat un membru PNL sau să felicităm un membru PNL din staff a cărui zi de naştere era, dar la alte activităţi nu am fost invitată de când au fost noile alegeri“.

Mai adaugă că a condus şi a organizat numeroase acţiuni la organizaţia de femei a liberalilor teleormăneni.

Ce spune liderul liberalilor din Teleorman

Contactat telefonic, preşdintele PNL Teleorman, Eugen Pirvulescu, a declarat că motivele pentru care Doiniţa Toma a fost exclusă din partid sunt: neimplicarea în activităţile partidului, lipsa de la şedinţele nestatutare şi atacul asupra unor membri PNL Teleorman, precum şi a deciziilor PNL. „Atac la persoană, public, ieşire publică împotriva unor membri din aorganizaţia Alexandria şi din PNL. Cel mai mult a contat neimplicarea în organizaţia Alexandria“, a adăugat Pîrvulescu.

