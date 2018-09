Bunul samaritean din Teleorman: „Când le-am văzut mi-am dat seama cât are de umblat omul ăsta“

„Am avut noroc. Mare noroc“, spune Costel Cristea din Zimnicea. Dezamăgirea pierderii portofelului cu toate actele, buletinul de identitate, permisul auto, cardurile bancare şi bani s-a transformat în uşurare în momentul în care a fost anunţat că i-a găsit cineva portmoneul. „De-acuma încolo o să am foarte mare grijă“, adaugă el. Are 45 de ani şi e mecanic la Drumurile Naţionale în cel mai sudic oraş la României.

Săptămâna trecută a fost cu maşina la un service auto din Alexandria ca să-i schimbe distribuţia. „Acolo am plătit la service-ul respectiv banii la mecanic şi am băgat portofelul la buzunarul din spate dreapta (n. r. al pantalonilor)“, povesteşte bărbatul. Un amic de-al său s-a urcat la volan, iar el s-a aşezat în dreapta şoferului.

„Când am ieşit de pe (n. r. strada) Agricultorilor şi să intrăm pe (n. r. strada) Libertăţii, să facem dreapta către Zimnicea, am observat că uşa nu o închisesem bine. Şi din mers, că nu era viteză mare, am deschis-o uşor, cam 20 de centimetri şi am tras-o la loc“, continuă mecanicul. Bănuieşte că acela a fost momentul când i-a căzut portofelul pe carosabil.