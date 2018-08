Îndemnul unui teleormănean către cei agresaţi la mitingul diasporei: „Nimeni, nici Dragnea, nici Carmen Dan, nu ne poate lua dreptul de a ne exprima liber“

„Mi se pare anormal ca din atâţia (n. r. - oameni agresaţi) au depus plângere doar 30 şi ceva“, mărturiseşte, pentru „Adevărul“, Ionuţ Neacşu. Are 36 de ani, e administrator de firmă şi locuieşte în Alexandria, unde s-a mutat din Bucureşti. „Din ce am înţeles mai sunt persoane din Teleorman care au luat şi bătaie şi mi se pare anormal să nu meargă ca să depună plângere“, adaugă acesta.

În ultimii doi ani, Ionuţ e nelipsit de la protestele în Bucureşti. Crede cu tărie în libertatea de exprimare, de aceea vrea să le adreseze un apel oamenilor bătuţi la mitingul diasporei: să depună plângere şi să nu renunţe să creadă în libertatea de exprimare, pe care nimeni nu le-o poate lua:

Despre mitingul diasporei spune nu se aştepta la o aşa violenţă din partea jandarmilor şi nu-şi explică de ce aceştia nu i-au extras pe instigatori dintre manifestanţi: „Masacru, singurul cuvânt care se poate spune. (…) Niciodată nu au fost atâţia (n. r. jandarmi). Nu mă aşteptam să ne facă să plecăm, nu mă aşteptam la o asemenea intervenţie. Ne-am speriat pentru că nu ne aşteptam să fie chiar aşa, nu mă aşteptam la atâta agresivitate din partea jandarmilor. Aşa ceva nu se face. De 2 ani de zile am ieşit la proteste în Bucureşti şi nu am mai întâlnit o aşa agresivitate“.

Ionuţ Neacşu mai spune că a văzut în mulţume persoane care instigau: „Erau persoane îmbrăcate în civil care instigau ca apoi să văd că era, de fapt, jandarm. De ce nu cercetează nimeni? Au apărut atâtea poze pe internet“.

Teleormăneanul (foto mai jos, credit foto: arhivă personală Ionuţ Neacşu) a povestit că se afla pe o stradă lăturalnică pieţei unde avea loc protestul şi se îndrepta spre maşină când un jandarm căruia nu i s-a văzut faţa l-a lovit, fără motiv, cu bocancul în abdomen, pe lateral:

„M-au prins pe o stradă lăturalnică, nu ştiu exact ce stradă era pentru că noi unde am stat, am stat undeva în spate. Am stat cu un grup de prieteni. (…) Doar că şi în spate se scanda, se scanda, şi acolo s-au aruncat gaze fără niciun motiv. A trebuit să ne mutăm. (…) Mă duceam spre maşină şi am văzut persoane din faţa mea că se întorc înapoi, să fugă, dar nu am realizat. Mă uitam după un prieten. Îl pierdusem. Era cu mine cu maşina şi nu puteam să-l las acolo. Mă uitam să văd unde este. În momentul în care m-am uitat, cineva mi-a zis: fugi că vine! Şi când m-am uitat era un jandarm lângă mine, am ridicat mâinile să demonstrez că nu am absolut nimic în mâini, nimic, şi am fost lovit uşor, nu m-a băgat în seamă. Am căzut jos şi s-a dus mai departe. (…) Aveam mâinile ridicate şi a dat cu bocancul în mine“.