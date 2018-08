Îndeletnicire autohtonă pe Facebook-ul unei reţele europene: „Tradiţiile şi obiceiurile româneşti să fie sprijinite mai mult astfel încât să nu devină istorie“

„Am trăit într-un mediu ca din descrierile lui Marin Preda, deşi sunt născut în '91“, mărturiseşte George Dumitru, un tânăr originar din Teleorman ce îmbină vechiul cu noul prin preocupările sale: duce mai departe o veche îndeletnicire din sud – ţestul de pâine – şi îi ajută pe oameni să-şi dezvolte afacerile datorită profesiei sale de consultant pe foduri europene.

Imagini cu el şi cu ţesturile de pâine pe care le face cu mâinile sale au apărut pe contul de Facebook al reţelei European Network for Rural Development, o reţea de distribuire a informaţiilor şi bunelor practici între Grupurile de Acţiune Locală (GAL).

Postarea:

„Scopul acelei postări este de a face cunoscut într-o măsură cât mai mare acest produs: testul de pâine - un produs 100% românesc. Aşa cum am mai spus-o în trecut, scopul nostru este să «reînviem» acest produs, să-l readucem la viaţă, să nu se facă uitat. De aceea, ne dorim că lumea să-l cunoască într-o măsură cât mai mare, şi, de ce nu, să-l şi producă! Postarea nu are că scop activităţi de marketing deoarece nu sunt menţionate contacte în acest sens. Ne dorim că oamenii să producă acest obiect în continuare şi să nu-l lasă uitării. Asta e cel mai important“, afirmă George Dumitru.

Tânărul crede că românii ar fi bine să ştie că testurile sunt la limita dispariţiei. Acesta este motivul de la care a pornit şi activitatea lui de a duce mai departe această tradiţie.

„Românii trebuie să (re)înceapă să producă acest obiect, nu doar să aştepte să fie livrat în câteva zile prin curier. Românii trebuie să ştie că pâinea coaptă la ţest are un gust unic, pe care doar ţestul îl poate oferi, să ştie că deşi timpul petrecut pentru coacerea unei pâini poate fi de 2-3 ore - frământat, foc, copt - merită fiecare minut «pierdut» în toată acestă acţiune. Pâinea are un gust minunat şi poate fi mâncată goală. Am folosit impropriu cuvântul «pierdut», deoarece nu este deloc un timp pierdut, ba din contra, este un timp investit pentru o alimentaţie sănătoasă, pentru o masă plină de gust are îţi lasă nu doar amintiri frumoase, ci şi o plăcere de a retrăi cât mai des aceste momente.

Românii ar trebui să fie conştienţi de durata de producţie a unul ţest - aproximativ 30 de zile -, de muncă depusă, şi de faptul că perioada lui de uscare poate varia în funcţie de condiţiile meteorologice. Trebuie să fie conştienţi că nu e tocmai uşor să te murdăreşti de argilă roşie şi balegă de cal - materia primă necesară producţiei -, nu e tocmai uşor să-i oferi o formă simetrică testului, un cerc perfect. Şi, nu îl ultimul rând, românii trebuie să ştie că strămoşii noştri trăiau mult mai sănătos şi mai mult hrănindu-se cu pâinea coaptă în acest tip de cuptor. Le recomand românilor cel mai simplu exercitiu: să încerce cel puţin o dată pâinea la ţest!“, povesteşte tânărul.

Îşi aminteşte cu drag de copilăria petrecută la ţară, în satul bunicilor din comuna teleormăneană Beuca. Acolo a învăţat să respecte şi să aprecieze tradiţiile:

„Tradiţia este mai mult decât importantă pentru mine, motiv pentru care fac atâtea eforturi de a salva testul de la dispariţie şi de a încerca să familiarizez cât mai multe persoane cu acest produs. Îmi doresc că el să fie produs de cât mai multe persoane, şi nu mai ţestul. Mi-ar plăcea ca tradiţiile, obiceiurile şi produsele româneşti să fie sprijinite mai mult astfel încât să nu devină istorie… Eu încă aştept un semn pentru a sprijini aceste activităţi atât în cazul ţestului, cât şi în cazul altor obiecte aflate la limita pieirii… Oare îi mai pasă cuiva?...“

