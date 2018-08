417 ani de la moartea lui Mihai Viteazul, comemoraţi în Teleorman, la mănăstirea unde călugării susţin că ar fi găsit, în 2010, oseminte ale voievodului

Stareţul Mănăstirii Plăviceni din judeţul Teleorman, Teoctist Moldovanu, a declarat, pentru „Adevărul“, că marcarea celor 417 ani de la moartea lui Mihai Viteazul - 9 august 1601 - va începe de dimineaţă, de la ora 9.00, cu o slujbă religioasă, urmată de citirea unui acatist ce poartă numele voievodului şi oficierea unui parastas. Apoi, continuă stareţul, se vor rosti discursuri ale celor invitaţi şi se va oferi o masă.

Tot acolo, un preot de rit catolic va fi botezat în rit ortodox. Stareţul spune că preotul va lua numele voievodului: „va fi primit în rândul ortodocşilor un preot catolic care a făcut facultatea de teologie la catolici şi facultatea de istorie şi care are multe argumente de adus apropo de trupul lui Mihai Viteazu care e la Plăviceni. (…) Preotul va lua numele de Mihai“.

Potrivit publicaţiei certitudinea.ro, numele preotului care se va boteza ar fi Nagy Attila, iar naşul de botez - Miron Manega de la revista amintită.

Ziarul „Adevărul“ a scris, anul trecut despre cum Mănăstirea Plăviceni din Teleorman a ajuns loc de pelerinaj pentru unii credincioşi care cred că acolo s-ar afla îngropate oseminte ale lui Mihai Viteazul.

„Noi am găsit la istoricii din vremea lui Mihai Viteazul scrieri care atestă faptul că aceste oseminte coincid întru totul cu cele de la Câmpia Turzii. (...) După ce am dat stratul de vegetaţie la o parte, am descoperit osemintele. (…) Un criminalist le-a inventariat şi filmat atunci, după descoperire. A săpat atunci mai mult în jos să vadă dacă se găsesc şi alte indicii. Nu s-au găsit. (...) Ruina mănăstirii a fost părăsită aproape 200 de ani şi poate de aia nu s-a găsit mai devreme trupul lui Mihai Viteazul“, povestea, anul trecut, stareţul pentru „Adevărul“.



