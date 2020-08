Zugravul-ţepar din Cugir scapă de închisoare cu executare după ce a înşelat zeci de oameni şi a primit trei pedepse cu suspendare

S. Liviu a ”ţepuit” zeci de persoane cu diverse sume de bani, cărora le-a promis că le va realiza diverse lucrări de construcţii. În noiembrie 2019, la Judecătoria Alba Iulia, acesta a primit pedeapsa de 3 ani, 2 luni şi 10 zile de închisoare în regim de detenţie.

În 24 iulie 2020, Curtea de Apel i-a admis apelul şi a decis să îl condamne la pedeapsa rezultantă de 2 ani, 2 luni şi 10 zile, cu suspendare sub supraveghere pe o perioadă de 4 ani. În cel de-al doilea dosar, bărbatul a primit, în iunie 2019, 2 ani şi 7 luni cu executare la Judecătorie. Peste 1 an, în 11 iunie 2020, Curtea de Apel a decis să îl condamne la 2 ani cu suspendare, sub supraveghere, tot pe un termen de 4 ani. De menţionat că în decizia Curţii de Apel, din 24 iulie 2020, nu se face referire la cea din 11 iunie 2020, care a rămas definitivă şi, teoretic, ar fi trebuit să se regăsească în cazierul acestuia.

În total, acesta a primit trei condamnări pentru infracţiuni de înşelăciune, prima datând din 2018, când a rămas definitivă o pedeapsă de 7 luni de închisoare cu suspendare. În cauza în care a primit ultima condamnare sunt 27 de părţi civile, persoane fizice şi juridice. Cu trei dintre păgubiţi s-a împăcat, astfel încât au rămas 24 de părţi civile care solicită diverse sume de bani de la acesta. În total este vorba despre 59.529 de lei, bani încasaţi în schimbul promisiunii realizării unor lucrări.

După ce primea banii, bărbatul se fîcea nevăzut şi nu mai răspundea la telefon. Sumele cu care i-a înşelat pe oameni sunt cuprinse între 700 de lei şi 12.000 de lei. “Zugravul casei tale” este sloganul cu care îşi promova serviciile către clienţi, inclusiv prin afişe printate pe foi A4 şi puse prin diferite locaţii din Alba Iulia. Acesta oferea servicii de montare parchet, zugrăvit, placări cu rigips, polistiren, montaje instalaţii electrice “la cel mai mic preţ”, plus curăţenie, pentru cei care doreau să-şi renoveze casa. După ce era contactat de clienţi, se înţelegea cu aceştia asupra sumei totale şi le cerea avans.

Modul de operare al inculpatului cu ocazia comiterii fiecărei fapte a fost acelaşi, respectiv: prezenta beneficiarului o ofertă foarte avantajoasă pentru realizarea lucrării, completa un contract de prestări servicii, insista să primească aproximativ jumătate din valoarea contractului pentru a cumpăra de urgenţă materiale de construcţii aflate la reducere doar în acel moment, uneori elibera persoanelor vătămate chitanţe pentru sumele primite cu titlu de avans, iar apoi nu presta serviciile promise şi nici nu restituia victimelor sumele de bani încasate cu titlu de avans.

